Petek bo oblačen, ob koncu tedna znova sonce in visoke temperature

Po večini države smo se zbudili v oblačno jutro. Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi čez dan, le na Primorskem bo nekaj več sonca. V notranjosti Slovenije so mogoče kratkotrajne plohe in posamezne nevihte. Čez dan se bo ogrelo do 30 stopinj Celzija, vročina se bo ob koncu tedna še stopnjevala.