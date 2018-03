Petčlanska družina, ki zna preživeti s 300 evri na mesec #video

Ste se kdaj vprašali, koliko stvari zares potrebujemo v življenju, da bi živeli svobodno in neobremenjeno? Ali ste slišali kdaj za "hording", kopičenje stvari? Marsikdo od nas bi si težko predstavljal življenje v stanovanju, polnem nepotrebnih in že zdavnaj za na odpad namenjenih stvari. A nekateri živijo ravno tako, k takšnemu načinu pa nas napelje sodobni način potrošniškega življenja in bivanja. Lahko pa je tudi precej drugače.

Video: Planet TV

27-letna Ljubljančanka Brigita in 26-letni Belokranjec Kristjan sta mati in oče treh otrok, osemletnega Tiana, petletnega Gabra in dveletne Julije. Pri dvaindvajsetih sta sledila svojim sanjam, jih uresničila in danes sta pri tem zelo uspešna.

Njihova zgodba ne bi bila nič posebnega, če ne bi vedeli, da so zapriseženi minimalisti. Na mesec porabijo manj denarja, kot znaša polovica slovenske minimalne plače.

Z zelenjavo so samooskrbni, mesa ne jedo

Petčlanska družina je svoj raj na zemlji našla v Ivanovcih na Goričkem. Živijo na 30 kvadratnih metrih, na mesec porabijo le 300 evrov, prehranjujejo pa se zgolj s hrano, ki jo pridelajo doma. Že dve leti so z zelenjavo povsem samooskrbni, mesa pa ne jedo.

"Vse se je začelo pred osmimi leti z rojstvom najstarejšega sina Tiana. Ni nama bilo vseeno, kaj bo jedel," je povedala Brigita.

A to zanju ni bilo dovolj. Želela sta živeti v naravi in miru, daleč od prometnih cest. Otrokom pa dati največ, kar lahko, svoj čas.

Večino časa preživijo zunaj

Otroci so zelo samostojni - učita jih kmetovati in sodelovati. Ker nimajo televizije, najstarejšega Tiana pa šolata doma, večino časa preživijo zunaj.

Diplomirana ekonomista, ki rednih služb ne iščeta, bi rada čim več ljudem sporočila, da je samooskrba ključ do lepšega in mirnejšega življenja.

Pet razlogov, zakaj se morate čim prej znebiti navlake v domu: 1. Navlaka lahko resno vpliva na zdravje: med najpogostejšimi posledicami natrpanih polic in omar sta prah in druga umazanija. 2. Povzroča dodatne stroške. 3. Krade čas ter energijo: večno iskanje različnih predmetov, izgubljenih v kupih navlake na policah, v predalih in na tleh, nam jemlje čas in energijo ter nas spravlja v slabo voljo. 4. Slabo vpliva na družabno življenje: številni ljudje se sramujejo, da je njihovo stanovanje natrpano z navlako. Zato jim je ob obiskih prijateljev ali serviserja neprijetno. 5. Postane veliko breme za družino.

V oddaji Dan. je gostoval tudi zapriseženi minimalist in tekač Marko Roblek, ki vse svoje vtise zabeleži na svojem blogu Minimalist.si. Odgovoril je na vprašanja, zakaj se je odločil za minimalizem in kako mu je spremenil življenje. Za več pa si oglejte spodnja videoprispevka.