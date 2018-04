Pahorjev urad: Volitev tokrat ni mogoče razpisati hkrati z referendumom

V uradu predsednika republike Boruta Pahorja so v odgovoru pobudniku referenduma o zakonu o drugem tiru Viliju Kovačiču, ki se zavzema za izvedbo predčasnih državnozborskih volitev in referenduma na isti dan, zapisali, da tokrat volitev v nobenem primeru ni mogoče razpisati hkrati z referendumom.

Foto: STA

Kot so navedli, mora predsednik republike ob določitvi datuma glasovanja na volitvah v DZ spoštovati določbe ustave, zakona o volitvah v DZ in poslovnika DZ, ki natančno odrejajo, kako se določijo roki tako rednih kot tudi predčasnih volitev v državni zbor.

DZ se je z odstopom predsednika vlade seznanil 20. marca, 27. marca pa z obvestilom predsednika republike, da ne bo predlagal kandidata za predsednika vlade. Začeli so teči zakonsko določeni roki za predlaganje kandidatov za predsednika vlade poslanskih skupin ali najmanj desetih poslancev. Če tudi v teh rokih ne bo predlaganega kandidata, bo lahko DZ predvidoma 13. aprila sprejel sklep, da poslanci ne bodo izvedli postopka izvolitve kandidata za predsednika vlade.

Glasovanje na predčasnih volitvah je lahko najprej 27. maja

Predsednik republike bo v tem primeru v skladu z ustavo predvidoma 14. aprila razpustil DZ in razpisal predčasne volitve. Te se skladno z ustavo in zakonom o volitvah v DZ opravijo najkasneje dva meseca in najprej v 40 dneh po razpustu državnega zbora in razpisu predčasnih volitev. Na tej podlagi je glasovanje na predčasnih volitvah lahko najprej 27. maja, so še navedli v predsednikovem uradu.

Državna volilna komisija je medtem ponovljeni referendum o zakonu o drugem tiru razpisala za 13. maj.