Pahor: Vsi smo dolžni skrbeti za lepo, varno in mirno prihodnost otrok #video

Predsednik republike Borut Pahor je na dnevu odprtih vrat ob državnem prazniku, ko slavimo ustanovitev Slovenije, vsem Slovencem doma in po svetu izrekel prisrčne čestitke z najboljšimi željami. "Vsi smo dolžni skrbeti za to, da bodo naši otroci imeli lepo, varno in mirno prihodnost, kjer bodo lahko razvijali svoje talente," je poudaril.

V predsedniški palači so že tradicionalno ob državnem prazniku pripravili dan odprtih vrat, kjer sta obiskovalce sprejela predsednik Pahor in njegova partnerka Tanja Pečar. Predsednik je obiskovalce pozval, da skupaj ponosno in zavedno praznujemo današnji praznik, in ob tem izrazil veselje, da kljub strogim omejitvam zaradi novega koronavirusa vrata predsedniške palače ostajajo odprta, piše STA.

Dnevi odprtih vrat kot priljubljen način praznovanja

Posebej za današnji praznik sta kulturni program pripravila mladi slovenski tenorist Klemen Kelih in pianistka Kayoko Ikeda, so sporočili iz predsednikovega urada. Kasneje so si vsi obiskovalci v skladu s preventivnimi ukrepi ogledali poslopje predsedniške palače in predsednikove delovne prostore.

Kot običajno je tudi danes med 9. in 21. uro v počastitev državnega praznika pred palačo postrojena častna straža Garde Slovenske vojske. Dnevi odprtih vrat Predsedniške palače na pobudo predsednika Pahorja neprekinjeno potekajo od leta 2013, z izjemo poletja 2018, ko so v prostorih urada potekala obnovitvena dela.

Dnevi odprtih vrat so tako postali priljubljen način praznovanja in počastitve državnih praznikov za vse generacije, saj je predsedniško palačo doslej obiskalo več kot 25.000 obiskovalcev vseh starosti, tudi iz tujine, so še sporočili iz urada. Predsednik Pahor je dopoldne položil venec ob spomenik vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam na Kongresnem trgu v Ljubljani, še navaja STA.