Osebnost leta Planet TV in Siol.net je podjetnik Marjan Batagelj #video

Podjetnik Marjan Batagelj, ki prezira povprečnost in površnost ter sovraži navade, ki so strup za ustvarjalnost, je osebnost leta Planet TV in Siol.net. Gledalci Planet TV in bralci Siol.net ste prvega moža Postojnske jame, ki že vrsto let dokazuje, da so vstopi na sprva povsem neznane poti lahko zelo uspešni, izbrali med desetimi uspešnimi posamezniki, ki so s svojim delom in ustvarjalnostjo premikali meje v preteklem letu.





Novinarka: Anja Ciglarič/Video: Planet TV

Podjetnik Marjan Batagelj, sicer profesor geografije in etnologije, spada med stoterico najbogatejših Slovencev. Kljub številnim uspehom še naprej teži k popolnosti in uspešnosti, so poročali v oddaji Dan. na Planet TV.

Zjutraj si Batagelj najprej uredi svoje misli

Prvi mož Postojnske jame običajna delovna jutra rad začenja v tišini. "Zjutraj sem bolj tihe narave. Do devete ure ne govorim veliko, to pa zato, da si malo uredim misli. Če tega ne storim, dan preprosto ni urejen," pojasnjuje Batagelj.

Njegov delovni dan se začne in konča s klici in elektronskimi sporočili. "Ponavadi okrog polnoči oziroma enih končam prebiranje elektronske pošte. Zjutraj se nato zbudim malo pred sedmo. Pripravim kavo in zajtrk, ki si ga z ženo privoščiva v postelji," razlaga uspešen podjetnik.

Deloholik, ki ljubi mir in razmišlja vsaj za 20 let vnaprej

Foto: Ana Kovač Ko se je treba odpraviti iz službe domov, je Batagelj vedno med zadnjimi. Delo je tako močan del njega, da so misli o delu v njegovi glavi vedno prisotne: "Saj lahko na plaži gledam v nebo dve minuti, ampak ne morem pa tri ure opazovati oblakov in misliti samo nanje."

Batagelj je podjetnik, ki razmišlja vsaj za 20 let vnaprej. Pogosto premišljuje, kako izboljšati stvari in spremembe izpeljati tako, da bodo njihove pozitivne posledice trajale vsaj pol stoletja.

Čeprav je predsednik upravnega odbora Postojnske jame deloholik, je hkrati tudi človek, ki ljubi mir: "Zavidam ljudem, ki so na samotnem otoku, in še bolj bi jim zavidal, če s tega otoka ne bi mogel oditi."

Podjetnik, ki nikoli ni pozabil, kaj je zares pomembno

Batagelj velja za človeka hitrih odločitev, a teh ne bi bilo, če ne bi vsake stvari do potankosti premislil. V njegovi pisarni ne moremo mimo omare, polne darila. Gre za pozornosti, ki jih je prejel v zadnjih osmih letih, odkar je na čelu Postojnske jame.

A v njej niso zbrana le darila visokih gostov, kot bi morda najprej pomislili. Ob darilu japonskega princa in princese so mesto našle tudi otroške risbe in pisma ljudi, ki so se ga dotaknila.

Letos v Postojnski jami pričakujejo okoli 1,3 milijona obiskovalcev: "Velika noč je vedno barometer sezone. Za letos so napovedi dobre, tako da lahko sklepamo, da bo tudi turistična sezona dobra."

Marjan Batagelj je topel človek, ki pušča sledi. Osebnost leta Planet TV in Siol.net je postal z razlogom. Nikoli namreč ni pozabil, kdo je in kaj je zares pomembno.