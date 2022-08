Orbanu se je na dopustu pokvaril gumenjak

Madžarski premier Viktor Orban v teh dneh dopustuje na hrvaški obali, natančneje na otoku Brač, čeprav je sodržavljane v preteklosti pozval, naj letujejo doma in v okolici Blatnega jezera. Po pisanju Slobodne Dalmacije so ga opazili na Braču in Visu, kjer pa se mu je pokvaril gumenjak.

Pred kratkim se je na otoku Vis z Orbanom fotografiral tudi nekdanji sodelavec Slobodne Dalmacije Boris Vrkić, ki je povedal: "Pokvaril se mu je gumenjak, zato sem njega, ženo in varnostnika zapeljal do obale. Bili so dobro razpoloženi."

Orbana so gostili tudi v eni izmed restavracij v Milni na otoku Brač, kjer so ob njegovem obisku zapisali: "Bilo nam je v čast gostiti gospoda Viktorja Orbana."

Orban že večkrat presenetil z izjavami, a še vedno dopustuje na Hrvaškem

"Več Balatona, manj Jadrana," je julija 2020 izjavil madžarski premier Viktor Orban, ki je poskušal sonarodnjake odvrniti od počitnic na hrvaški obali in jih obdržati znotraj madžarskih meja.

Foto: Reuters

"Če nam ne bi vzeli morja, bi tudi mi imeli pristanišče," je o skupnem embargu Evropske unije proti Rusiji, ki mu Madžarska sicer nasprotuje, dejal Orban in dodal, da lahko države z morji in pristanišči lažje pripeljejo nafto s tankerji. S tem je razburil hrvaško javnost in namignil na idejo o veliki Madžarski.

Takrat se je na njegovo izjavo takoj odzvalo hrvaško ministrstvo za zunanje zadeve. Sporočili so, da Hrvaška ostro obsoja izjavo madžarskega premierja in vse ozemeljske težnje do sosednjih suverenih držav. Orbana so opozorili, da takšne izjave po nepotrebnem rušijo dobrososedske odnose.