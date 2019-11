Oranžni alarm po Sloveniji: podrto drevo krivo za zaprto cesto proti Idriji

Slovenijo so ponoči zajele obilnejše padavine z nalivi. V zahodnem, južnem in deloma osrednjem delu države lahko predvidoma pade od 50 do okoli 100, drugod pa od 20 do okoli 50 litrov dežja na kvadratni meter. Agencija za okolje je za zahodni in osrednji del države izdala oranžno opozorilo. Dež bo ponehal danes zvečer.

Slabe vremenske razmere so tudi na nekaterih cestah, v Žireh je v smeri Idrije zaradi drevesa čez cesto zaprta cesta.

Stanje na cestah:

Danes bo oblačno in deževno, predvsem na zahodu bodo mogoče nevihte, krajevno tudi dolgotrajnejši nalivi. Pihal bo južni do jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 20 stopinj Celzija

V prvem delu noči bo dež večinoma ponehal.

Jutri bo na vzhodu deloma sončno in večinoma suho vreme, drugod bodo občasno krajevne padavine, deloma plohe, na zahodu tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, ob morju okoli 13, najvišje dnevne od 11 do 17, v Gornjesavski dolini okoli 7 stopinj Celzija.

Četrtek in petek sončna

V četrtek bo več sončnega vremena, nastale bodo le posamezne plohe. V petek bo v zahodnih krajih oblačno s padavinami, na vzhodu bo deloma sončno in večinoma suho.