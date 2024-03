Okužbe se širijo: zaznali so jih tudi v bančni ustanovi

Rezultati zadnjega pregleda v upravni stavbi SKB banke so pokazali, da je v vodovodnem sistemu prisotna legionela. V upravi SKB redno opravljajo preventivne preglede pitne vode, v prihodnjih dneh je predvidena tudi dezinfekcija vode, čemur sledi kontrolno vzorčenje, so sporočili.

Kot navaja Nacionalni inštitut za javno zdravje, se s pitjem onesnažene vode sicer ne moremo okužiti, saj gre popita tekočina v želodec, kjer legionelo uniči kisel želodčni sok. Izjemoma bi se s pitjem lahko okužili bolniki z močno oslabljenim imunskim sistemom. Vseeno ob odkritju legionele ljudem svetujejo pitje ustekleničene vode.

Devet primerov okužb so potrdili v domovih za starejše

To pa ni prvi primer okužb z legionelo v zadnjem času. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so namreč v zadnjem obdobju potrdili devet primerov okužb z bakterijo legionelo, in sicer pri oskrbovancih v več socialnovarstvenih zavodih na območju Ljubljane. O okužbah je bilo obveščeno tudi ministrstvo za solidarno prihodnost, kjer zagotavljajo, da so domovi varni, saj sta ob pojavu okužbe takoj ukrepala zdravstvena inšpekcija in NIJZ, uvedli pa so tudi sekundarne ukrepe za preprečevanje okužb.

Legionelozo povzroča bakterija legionela. Poznanih je več kot 50 vrst legionel, približno 20 vrst je povezanih z obolenji pri ljudeh. Bakterije iz naravnega okolja zaidejo v vodne sisteme, ki so denimo namenjeni za oskrbo s pitno vodo, hlajenje (hladilni stolpi), v bazene s kopalno vodo in bazene z industrijsko vodo, na spletni strani navajajo pri NIJZ.