Ogroženo edino Plečnikovo delo v Mariboru?

Edino delo arhitekta Jožeta Plečnika v Mariboru, kapela (oziroma natančneje notranja ureditev kapele) na Ljubljanski ulici, ima novega lastnika. Jezuiti so kapelo prodali podjetju Best in parking, ki se ukvarja s parkirišči. Kakšna bo usoda kapele oziroma njene notranjosti, še ni čisto jasno.

Sloviti slovenski arhitekt Jože Plečnik je največji pečat pustil v Ljubljani, kjer se je podpisal pod številne glavne znamenitosti prestolnice.

V Mariboru je Plečnik sodeloval le pri enem projektu, in sicer ureditvi notranjosti kapele na Ljubljanski ulici. Ta je dobila novega lastnika, saj so mariborski jezuiti kapelo in zemljišče okoli nje prodali družbi Best in parking, ki upravlja garažne hiše v bližini UKC Maribor, poroča Večer.

Namesto kapele parkirna hiša

Novi lastnik naj bi želel na mestu, kjer zdaj stoji kapela, zgraditi še eno garažno hišo, poroča Večer. Notranjost kapele je zaščitena, vendar usoda kapele še ni povsem jasna, omenja pa se možnost prestavitve.

Kot so sporočili z zavoda za kulturno dediščino, je treba pred morebitno rušitvijo notranjo opremo prestaviti, česar pa naj investitor ne bi želel zagotoviti.