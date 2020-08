Ogrožena vrsta navadnega delfina obiskala Tržaški zaliv

Raziskava društva za morske sesalce Morigenos je pokazala, da je med letoma 2009 in 2012 po dolgem obdobju Tržaški zaliv obiskala ogrožena vrsta navadnega delfina, ki je bila leta tarča sistematičnega pobijanja, ob tem pa ji je primanjkovalo hrane. Raziskovalci še ugotavljajo, da so možnosti za vrnitev navadnega delfina v večjem številu sicer precej majhne.

V društvu za morske sesalce Morigenos so opravili raziskavo o pojavljanju navadnega delfina v Tržaškem zalivu in severnem Jadranu. Pojavljanje te vrste v Jadranskem morju in celotnem Sredozemlju je bilo nekoč sicer nekaj povsem običajnega. Od sedemdesetih let prejšnjega stoletja pa je vrsta postala tako redka, da so jo na rdečem seznamu Mednarodne zveze za varstvo narave (IUCN) opredelili kot ogroženo, piše STA.

K ogroženosti najverjetneje prispevalo sistematično pobijanje

Foto: Morigenos Po ugotovitvah raziskovalcev društva Morigenos je k njihovi ogroženosti najverjetneje prispevalo predvsem namerno in sistematično pobijanje v sredini 20. stoletja. "Takrat sta Italija in nekdanja Jugoslavija izplačevali denarne nagrade za vsakega ubitega delfina, saj se jih je obravnavalo kot škodljivce, ki z ribištvom tekmujejo za ribolovne vire," so navedli v sporočilu za javnost. Dodatni verjeten vzrok za upad populacije pa sta po njihovih navedbah tudi pomanjkanje hrane zaradi čezmernega ribolova in splošna degradacija morskega okolja.

Zadnje večje skupine navadnih delfinov na območju Tržaškega zaliva so glede na predhodne vire opazili v štiridesetih letih prejšnjega stoletja, društvo Morigenos pa je v raziskavi postreglo z novimi ugotovitvami. Na podlagi neposrednih opažanj in najdenih poginulih živalih so namreč ugotovili, da so se med letoma 2009 in 2012 na območju Tržaškega zaliva in tudi Slovenije pojavili vsaj štirje različni osebki vrste navadnega delfina.

Navadni delfin v severnem Jadranu ostaja redka vrsta

Naravne oznake na hrbtnih plavutih so omogočile fotoidentifikacijo, navadni delfini pa se od drugih vrst razlikujejo po zgradbi lobanje, saj imajo kost ustnega neba posebej oblikovano v dva žleba. Tako so ugotovili, da so na tem območju v razmeroma kratkem obdobju opazili razmeroma veliko primerkov te vrste, sploh glede na njeno redkost in skupno število vseh dokumentiranih primerov v celotnem Jadranu. Je pa v naših vodah še vedno stalno prisotna druga vrsta delfina, in sicer velika pliskavka, so še zapisali.

Foto: Morigenos Navadni delfin pa v severnem Jadranu kljub nedavnim ugotovitvam ostaja redka vrsta. Možnosti za njihovo vrnitev v Jadran v večjem številu so po oceni raziskovalcev "precej majhne, saj raziskovalci nikjer v Sredozemlju ne beležijo porasta številčnosti ali opažanj". V društvu Morigenos upajo, da bo raziskava služila kot izhodišče in spodbudila poročanje o morebitnih prihodnjih primerih za boljši vpogled v pojavljanje navadnih delfinov v Jadranu.

Opozarjajo še, da je z odgovorno skrbjo za naše morje mogoče ohraniti vsaj še zadnjo obstoječo vrsto delfinov pri nas, mogoče pa tudi vrnitev navadnega delfina. "Veliki morski plenilci so pomembni za zdrave morske ekosisteme in so za ribištvo na dolgi rok koristni, in ne škodljivi," so še zapisali, navaja STA.