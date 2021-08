Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Več trgovskih podjetij in proizvajalcev nadaljuje odpoklice živil zaradi uporabe aditiva E410, gumi iz zrn rožičevca, v katerem je bila ugotovljena prisotnost etilen oksida, so zapisali na Zvezi potrošnikov Slovenije.

Roki uporabe izdelka Bio sojina krema za kuhanje (250 ml), znamke Provamel, proizvajalca Alpro, so 22. november, 29. november, 6. december in 13. december letos, 3. januar 2022, 17. januar 2022, 24. januar 2022, 31. januar 2022, 14. februar 2022 in 7. marca 2022.

Kalček kupce prosi, da izdelek vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške. Če to ni mogoče, pa naj ga zavržejo, so še sporočili iz podjetja.

Omenjeni izdelek je prejšnji teden že odpoklical Lidl.