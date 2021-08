Nov odpoklic bio živilskih izdelkov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Distributer Sonital je iz prodaje odpoklical brezglutenske izdelke Bio mandljev napitek s kalcijem (1 liter), Bio kokosova krema za kuhanje (200 ml) in Ekološka pijača s koncentrirano kokosovo vodo in kokosovim mlekom Supreme Coconut (1 liter) znamke Isola Bio, proizvajalca Abafoods. Podjetje Lidl Slovenija pa je iz prodaje odpoklicalo izdelek Bio sojina krema za kuhanje (250 ml), znamke Provamel, proizvajalca Alpro. V živilih je ugotovljena prisotnost pesticida etilen oksid.

Koda izdelka Bio mandljev napitek s kalcijem (brez glutena) je 8023678728047, lot številki sta 210204 in 210301, roka uporabe pa 4. februar 2022 (lot 210204) in 1. marec 2022 (lot 210301).

Koda izdelka Bio kokosova krema za kuhanje (brez glutena) je 8023678423409, lot številka je 210227, rok uporabe pa 27. februar 2022.

Koda izdelka Ekološka pijača s koncentrirano kokosovo vodo in kokosovim mlekom (brez glutena) Supreme Coconut je 8023678728269, lot številka je 210227, rok uporabe pa 22. marec 2022.

Distributer kupce prosi, da izdelka ne zaužijejo in ga vrnejo na prodajno mesto ali zavržejo.

Odpoklic izdelka Bio sojina krema za kuhanje znamke Provamel

Podjetje Lidl Slovenija je iz prodaje odpoklicalo izdelek Bio sojina krema za kuhanje (250 ml), znamke Provamel, proizvajalca Alpro. Tudi v tem izdelku je ugotovljena prisotnost etilen oksida.

Roki uporabe omenjenega izdelka so 22. november, 29. november, 6. december in 13. december letos, 3. januar 2022, 17. januar 2022, 24. januar 2022, 31. januar 2022, 14. februar 2022 in 7. marca 2022.

Lidl kupce prosi, da izdelek vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške. Če to ni mogoče, pa naj ga zavržejo, so še sporočili iz podjetja.