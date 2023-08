Odlov nutrij prestavili na začetek septembra

Operativni del odlova nutrij na območju krajinskega parka Ljubljansko barje se bo namesto v začetku avgusta začel konec tega meseca oz. v začetku septembra, je povedal direktor Krajinskega parka Ljubljansko barje Janez Kastelic. Po njegovih besedah so glavni razlog za to daljše logistične priprave, ne pritiski.

Kastelic je danes za STA dejal, da je koordinacija sedmih lovskih družin logistično zahtevna naloga. "Gre za zelo zahtevno nalogo, upravno, administrativno in organizacijsko se zadeve lahko zavlečejo. Je pa vmesni čas tisti, ki ga lahko izkoristimo tudi za dodatno komunikacijo, tudi z lastniki zemljišč," je pojasnil in zagotovil, da pri tem ni bilo nobenih pritiskov.

Odlov znotraj naselij zelo zahteven

Odlov bodo na podlagi septembra lani izdane odločbe ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano začeli izvajati na nelovnih površinah oz. znotraj naselij, kjer je odlov po njegovih besedah zelo zahteven. Nutrije bodo po načrtu lovili s pomočjo živolovk, dnevno bi jih lahko odlovili 20. Odlov bo na območju parka trajal več let. Kot so ocenili, namreč z lovom, ki so ga lovci izvajali do zdaj, naraščajoče populacije teh živali, ki se je v zadnjih desetih letih podvojila oz. potrojila, ni mogoče več omejiti.

Premier ocenil, da bi lahko našli boljšo rešitev

Zaradi teh načrtov so predstavniki 20 društev in organizacij v začetku prejšnjega tedna ministrstvu predali več kot 24 tisoč podpisov pod peticijo, ki nasprotuje odlovu nutrij in ki poziva k razglasitvi takojšnjega moratorija na odlov. Pod njo se je podpisala partnerica premierja Roberta Goloba Tina Gaber, ki se je obregnila ob študijo ljubljanske biotehniške fakultete o naravovarstveni problematiki nutrije in pižmovke na Ljubljanskem barju, ki da namiguje na sistemsko korupcijo. Tudi premier je ocenil, da bi za upravljanje populacij nutrij lahko našli boljšo rešitev.

Organizacija Alpe Adria Green je medtem zoper odločbo ministrstva vložila zahtevo za obnovo postopka in za zadržanje odlova, Helsinški monitor Slovenije za človekove pravice pa je na ustavno sodišče vložil pobudo za presojo odredbe glede izvajanja odločbe kmetijskega ministrstva o odlovu nutrij na Ljubljanskem Barju.

"Dokler odločba velja, ni nobenega razloga, da se ne bi priprave na odlov nadaljevale," je povedal Kastelic. Spomnil je, da je nutrija globalno prepoznana invazivna tujerodna vrsta in tudi divjad, zato pri njenem odlovu sodelujejo lovci.