Golob: Takšne hitrosti nismo videli še nikoli v zgodovini Slovenije

Predsednik vlade Robert Golob je v oddaji 24ur Zvečer zagotovil, da bo vlada z novelo zakona o odpravi posledic naravnih nesreč sistemsko uredila to področje in pomagala prizadetim kmetom v nedavnih neurjih. Po besedah premiera pripravljajo tudi program, s katerim bodo ostalim državljanom pomagali pri sanaciji objektov, to pa bodo povezali z energetsko sanacijo objektov.

Vlada bo novelo zakona, s katero bo med drugim pomagala prizadetim kmetom, obravnavala na prvi seji po počitnicah, 17. avgusta, premier pa pričakuje, da bo zakon sprejet. "Takšne hitrosti nismo videli še nikoli v zgodovini Slovenije. Ampak žal nas narava sili k temu, da moramo ukrepati hitro," je dejal Golob in zagotovil, da je denarja v proračunski rezervi dovolj. Po njegovih besedah bi tako lahko prve zahtevke o škodi izplačali že letos, najverjetneje oktobra.

"Najprej smo uredili del, ki se tiče lokalnih skupnosti. Občine so tiste, ki so zadolžene za reševanje in zaščito na lokalnem nivoju, zato smo najprej uredili sistem financiranja občin. S predplačilom za odpravo škode po intervencijah smo zagotovili, da intervencije potekajo nemoteno na terenu," je pojasnil predsednik vlade.

"Bojim se, da bodo neurja stalnica, in zato gremo v sistemsko spremembo. Ne bomo se vsako leto pustili prositi, ampak bomo stvar uredili enkrat za vedno, s sistemskim zakonom," je še dodal.

Premier 🇸🇮 dr. Robert Golob: "Stvari bomo uredili enkrat za vedno, s sistemskim zakonom. Ta zakon bo obravnavan na prvi seji vlade, to je 17. avgusta. Verjamem, da bodo zakon v Državnem zboru vsi podprli in da bomo lahko prve zahtevke po škodi izplačevali že letos." pic.twitter.com/uVhRHCRDjc — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) July 26, 2023

"Postopke za tiste najbolj izrazite primere, ko je škoda največja, krepko skrajšujemo zato, da bodo ljudje lahko dobili denar čim prej. Vsi stroški intervencije so na državi. Tudi zaradi tega potekajo intervencije bistveno hitreje," je še povedal Golob.

Do konca avgusta bodo po besedah predsednika vlade pripravili tudi program, v katerem bodo povezali sanacijo objektov z energetsko sanacijo objektov in tako pomagali še ostalim državljanom prizadetim v neurjih: "Za to imamo denar v podnebnem skladu in verjamem, da bodo ljudje zelo zainteresirani, da ob tem ko sanirajo svoje objekte po toči, po neurju, hkrati izvedejo še energetsko sanacijo objekta."

Golob: Z Bešič Loredanom o tem nisva govorila

Spregovoril je tudi o zakonu o dolgotrajni oskrbi in odhodu ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana. Z Bešič Loredanom sta se po tem, ko je podpisal odstopno izjavo, še slišala, a kot pravi Golob o tem, ali se vrača v poslanske klopi, nista govorila.

Golob podpira aktivizem svoje partnerke Tine Gaber

Predsednik vlade je komentiral tudi aktivizem svoje partnerke Tine Gaber, ki je v imenu civilne iniciative na pristojno ministrstvo prinesla 25 tisoč podpisov peticije proti odlovu nutrij. Sam meni, da je potrebno v primeru nutrij najti boljšo rešitev in da mora tudi stroka ob 25 tisoč podpisih državljank in državljanov premisliti o njihovih predlogih in rešitvah.