Odličen pomočnik, ki vam pomaga preživeti več kakovostnega časa z družino

Običajno popoldne med tednom. Imeli ste dober dan v službi, po končanih obveznostih se z avtomobilom odpravite proti domu. Komaj že čakate, da boste preživeli nekaj kakovostnega časa s svojimi najmlajšimi, partnerjem ali preprosto po svoje, načrte pa vam nekoliko spremeni gneča na cesti, pa tudi v trgovino bi se morali odpraviti po nekaj nepogrešljivih gospodinjskih izdelkov in živil. "Malenkosti", ki vsaj za eno uro zamaknjeno prihod domov. Kaj pa, če bi kdo delo prevzel namesto vas ? Zato, da si vi lahko vzamete čas zase in otroke ter preživite popoldne tako, kot ste si ga zamislili. Predstavljamo vam odličnega pomočnika, ki vam bo pomagal preživeti več kakovostnega časa z družino.

Bi želeli več časa zase in za svojo družino? Da, zveni kot najbolj sladka in opevana reklama, a s pomembno razliko - spletna trgovina SPAR Online namreč ponuja prav to, kar obljublja, brez prikritega drobnega tiska in prikritih namenov. Nakupovanje prek SPAR Online vsem, še posebej pa staršem, omogoča več prihranka časa, ki ga lahko kakovostno preživijo s svojimi najmlajšimi, partnerjem ali pa si vzamejo čas zase. Vse to med tem, ko vaš novi osebni pomočnik nakupuje namesto vas. Z nakupom prek spletne trgovine SPAR Online pa boste pomagali tudi otrokom v stiski.

Prosti čas je najdragocenejša dobrina

Spletno nakupovanje nam je v zadnjih letih zlezlo pod kožo in vsekakor olajšalo življenje na več načinov s široko ponudbo, preprosto primerjavo cen in izdelkov, dostavo na dom, večjo priročnostjo ter prihrankom časa. Omogoča nam, da nakupe opravimo bolj premišljeno, udobno, preprosto, hitreje in natanko takrat, ko imamo čas. Z njim je ponudba postala neomejena in ni stvari, ki je ne bi mogli naročiti iz udobja domačega naslanjača, od oblačil do tehničnih izdelkov, od počitniških destinacij, izdelkov za dom do živil.

Mirno lahko zatrdimo, da je prosti čas postal najdragocenejša dobrina. Naj gre za igranje družabnih iger, piknike, izlete, skupno kuhanje in peko, branje knjig ali gledanje filmov, športne aktivnosti ali potovanja – pomembno je, da si v vsakdanjem življenju vzamemo čas za skupne družinske aktivnosti in da te trenutke kakovostno izkoristimo. Skupni družinski trenutki nas opolnopomočijo, našemu življenju dajo dodaten smisel, pobožajo našo dušo in spodbudijo od natrpanega vsakdanjika utrujene starše. A dejstvo je, da ob vsakdanji naglici staršem pogosto zmanjka časa za kakovostno preživet družinski čas. Tedensko nakupovanje živil in nepogrešljivih gospodinjskih izdelkov je zagotovo opravek, ki staršem vzame kar nekaj dragocenih ur tedensko, ki bi jih sicer lahko preživeli z otroki.

Do zdaj! SPAR Online namreč omogoča, da tedensko nakupovanje hrane opravite že v nekaj minutah, z dojenčkom v naročju ali pa iz udobja domačega naslanjača v večernem miru s skodelico čaja v rokah, ko otroci že spijo.

Za en opravek manj

Prav mladim staršem pogosto zmanjkuje časa za vsakodnevne obveznosti in druženje z otroki. Prednosti spletne trgovine SPAR Online bodo še posebej vesele mamice novorojenčkov, ki težko pustijo dojenčka samega za skok v trgovino. Nasvet, ki ga vsaka bodoča mama največkrat prejme, je, naj ne zavrača pomoči, ko ji je ta ponujena. Tokrat en tedenski opravek na svoja pleča z veseljem prevzame SPAR Online, zato da lahko mama še več dragocenih trenutkov preživi z najbližjimi ali pa si čas, ki bi ga namenila nakupovanju, raje vzame za prepotreben počitek.

A ne gre le za mlade družine, prednosti spletne trgovine lahko izkoristite tudi drugi. Slabo vreme, gneča na cesti ali v trgovini, otrokovo ali vaše slabo počutje in prenatrpan urnik zdaj niso več razlogi, da je vaš hladilnik prazen. Ko boste enkrat preizkusili spletno trgovino SPAR Online, bo življenje postalo preprostejše vsaj za en opravek.

Le nekaj vaših klikov je potrebnih, nato pa vse delo prevzame in opravi osebni nakupovalec v spletni trgovini SPAR Online. On je tisti, ki gre v trgovino namesto vas, poišče izdelke, jih skrbno pripravi, nosi težke vrečke in jih dostavi na vaš naslov v trenutku, ko življenje pokaže druge izbire: igro z otrokom, preživljanje časa na igrišču, prebiranje pravljic, sprehod v naravi, čas s partnerjem ob dobrem filmu.

Prednosti SPAR Online Spletna trgovina SPAR Online vam omogoča brezplačno dostavo ob nakupu nad 60 evrov, dostavo do vrat ne glede na nadstropje ter brezplačne testerje/darilca ob nakupu. Še več časa vam bo prihranila pametna košarica z imenom Mirko, ki se uči od vaših nakupov in vam ob naslednjih nakupih napolni košarico z izdelki, ki jih redno kupujete. Neprekinjena hladna veriga spletne trgovine SPAR Online omogoča, da gredo hlajeni in zamrznjeni izdelki iz hladilnika v trgovini takoj v hladilnik v kombiju, vi pa jih boste dobili točno takšne, kot bi jih prinesli sami iz trgovine (vmes se ne stopijo). Z naročilom prek spletne trgovine SPAR Online se lahko zanesete tudi na skrbno izbrano sadje in zelenjavo, vsi izdelki pa bodo na vaš naslov dostavljeni v papirnatih vrečkah, ki jih lahko uporabite za bio odpadke ali jih ob naslednjem nakupu vrnete dostavljavcu SPAR Online za novo uporabo.

Kranj z okolico - dostava

Novo mesto - Drive-In prevzemno mesto

Maribor - Drive-In prevzemno mesto

Celje z okolico - dostava

Za dober namen!

In kar je za vas en opravek manj (poleg prej zapisanih preostalih prednosti), je za SPAR Online en dober namen več. Ker vsi otroci doma nimajo idealnih razmer, bo med 21. in 29. 3. 2023 SPAR Online en odstotek od vsakega vašega nakupa namenil zasebni neprofitni organizaciji Lunina vila, katere poslanstvo je zdravljenje in preprečevanje travm pri otrocih.

Lunino vilo vodi prepričanje, da lahko z zagotavljanjem varnega, sočutnega in prijaznega okolja otrokom, ki so doživeli kakršnokoli obliko travme, omogoči, da premagajo njene negativne posledice ter zrastejo v zdrave in srečne mladostnike in kasneje odrasle osebe. Poslanstvo Lunine vile je tako psihoterapevtska pomoč za zdravljenje travm ter preprečevanje in zmanjševanje njihovih negativnih posledic.

SPAR Online za en opravek manj in en dober namen več!

