Odkrijte navdihujoča doživetja na sejmu Alpe-Adria

Oglasno sporočilo

Odkrijte nove ideje za naslednji oddih. Sejem Alpe-Adria , ki bo letos od 31. januarja do 3. februarja , je osrednje srečanje za vse turistične navdušence, ki želite odkriti nove destinacije in doživetja. Je kombinacija aktivnega turizma, kulinarike, kampinga in karavaninga, outdoor doživetij ter je namenjen vsem, ki želijo aktivno preživljati svoj prosti čas.

Foto: arhiv GR

Sejem turizma je odlična priložnost, da navežete stik s turističnimi ponudniki in dobite informacije iz prve roke. Predstavljalo se bo več kot 350 turističnih ponudnikov iz 13 držav. Čaka vas širok nabor idej za aktivno preživljanje prostega časa, od predstavitve kampov in kamping opreme, ponudbe rabljenih in luksuznih avtodomov, e-koles, električnih skuterjev do predstavitev različnih destinacij, ki ponujajo doživetja, od aktivnega preživljanja počitnic do mirnega odkrivanja naravne in kulturne dediščine.

Foto: arhiv GR

Dogajanje v razstavnih dvoranah bo spremljal pester program s predavanji, predstavitvami in novinarskimi konferencami z aktualnimi vsebinami s področja turizma. Vse od predavanj na temo digitalizacije in uvajanju novih tehnologij na področje turizma do osnov turističnega oddajanja nepremičnin, varnosti v slovenskih gorah in potopisnih predavanj.

Foto: arhiv GR

Ena vstopnica, dva sejma

Tradicionalno vzporedno potekajo tudi 17. mednarodni strokovni sejmi okusov GASTexpo, v organizaciji Primorskega sejma. Uživali boste lahko v vrhunskih koktajlih, pestri ponudbi piv, ponudbi odlične kave, manjkalo ne bo niti okusne hrane in novosti na gastronomskem področju. Pripravljajo tudi predavanja, interaktivna izobraževanja in zanimive delavnice, ki bodo letos obarvane morsko in italijansko, seveda pa ne bodo pozabili na vključevanje kranjske klobase in slovenskega medu. Dogajanje bo popestrilo državno prvenstvo v peki pic za laskavi naziv Naj picopek Slovenije. Z eno vstopnico je mogoče obiskati oba sejma.

Foto: Praznik idrijskih žlikrofov

Nagrada Jakob

Tudi letos bo na otvoritvi sejma podeljena mednarodna nagrada Jakob. Tema 13. izbora za nagrado Jakob 2024 so inovativne turistične prireditve na osnovi kulturne in naravne dediščine.

Nagrado Jakob leta 2024 in naziv Ambasador inovativnih turističnih prireditev je prejel projekt Praznik idrijskih žlikrofov Zavoda ID20 – Zavoda za inovacije v dediščini.

Ugodnosti Ceneje na sejem: izognite se gneči na blagajni in si zagotovite cenejšo vstopnico prek spleta ali v času veselih uric »Happy hour« med 12. in 15. uro, cenejše vstopnice tudi za številne člane klubov in društev.

izognite se gneči na blagajni in si zagotovite ali v času med 12. in 15. uro, cenejše vstopnice tudi za številne člane klubov in društev. Z eno vstopnico na dva sejma!

Brezplačen prevoz z LPP s sejemsko vstopnico .

Brezplačen sejemski katalog – Oddih s številnimi koristnimi nasveti s področja turizma.

– Oddih s številnimi koristnimi nasveti s področja turizma. Nagradna igra – sodelujte v žrebu za zanimive nagrade + vsak dan med obiskovalci izžrebamo Decathlon šotor. Odpiralni čas Sreda, 31. januar–petek, 2. februar 2024, 10.00–19.00

Sobota, 3. februar 2024, 10.00–18.00 Več o sejmu.

Naročnik oglasnega sporočila je GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE D.O.O.