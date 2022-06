Od zdaj smo Interzero

Oglasno sporočilo

Interseroh je v Sloveniji postal zaščitna znamka za resno, digitalno podprto, evropsko primerljivo in do uporabnika prijazno upravljanje odpadkov.

S slovenskimi partnerji in strankami nas družijo najboljše domače prakse in mednarodne izkušnje, ki smo si jih nabrali na trgih osmih držav članic Evropske unije. Odvažali smo odpadke, prinašali pa evropske standarde.

Danes, ko okoljska pravičnost in energetska kriza od nas bolj kot kadarkoli do zdaj zahtevata hkrati hitre in preudarne rešitve, si s pomenljivim novim imenom postavljamo še drznejše izzive: svet brez odpadkov in družbo brez emisij.

Znamo pomagati poslovnim partnerjem, da bodo dosledno izpolnjevali okoljske zahteve in znali o njih verodostojno poročati. Znamo odgovorno ravnati s prav vsako rečjo, ki jo človek danes ustvari v zahtevnih proizvodnih procesih družbe 21. stoletja. Predvsem pa znamo presoditi, kaj mora na našem planetu Zemlja za vedno ostati skrbno varovano, kaj od izposojenega pa ji smemo po premišljeni in dolgotrajni uporabi vrniti.

Ker nič ne gre v nič.

Vaš zanesljivi partner v trajnostnih prizadevanjih za svet brez odpadkov.

