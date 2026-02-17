Od uveljavitve Šutarjevega zakona manj kaznivih dejanj

Vlada se je na današnji seji med obiskom v Posavju seznanila s prvim poročilom vladnega strokovnega sveta za spremljanje t. i. Šutarjevega zakona. Predsednik strokovnega sveta za evalvacijo zakona Branko Lobnikar je v izjavi za medije izpostavil zmanjšanje kaznivih dejanj, več ukrepov policije ter krepitev sodelovanja resorjev in organov.

Kot je poudaril Lobnikar, se je po sprejemu zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti oziroma t. i. Šutarjevega zakona "okrepila učinkovitost na področju zagotavljanja javne varnosti, s tem pa tudi občutek pravičnosti ob pogoju zakonitosti delovanja in sorazmernosti uporabe policijskih pooblastil".

Lobnikar, ki je omenil, da je za končne ugotovitve po nekaj mesecih izvajanja zakona še prezgodaj, je izpostavil, da se je v tem obdobju zmanjšalo število kaznivih dejanj za tretjino. Izpostavil je tudi za polovico manj oškodovancev kaznivih dejanj, pa tudi da slovenska policija poroča o več izvedenih ukrepih. "Na ta način se je okrepila varnost in predvsem občutek varnosti," je ocenil.

Usmeritve glede dela z romskimi učenci

Med številnimi aktivnostmi resorjev in organov je izpostavil, da je ministrstvo za vzgojo in izobraževanje šolam med drugim podalo usmeritve glede dela z romskimi učenci. Ocenil je, da gre pri tem za "potrebo po celovitem sistemskem in multidisciplinarnem pristopu, ker je samo tako mogoče naslavljati izzive".

Tudi inšpektorat za šolstvo je od septembra do konca januarja okrepil svoje delovanje, je navedel Lobnikar. Prejel je 138 predlogov za uvedbo suma prekrška zaradi neobiskovanja pouka, torej v povprečju 127 ur neobiskovanja pouka. Navedel je tudi, da se je v 23 občinah z evidentiranimi romskimi naselji letos 77 pripadnikov romske skupnosti vključilo v izvajanje javnih del, od teh jih 18 izvajajo tudi same občine.

Povedal je še, da je Finančna uprava (Furs) nadgradila informacijsko tehnologijo tako, da izvršbe denarne socialne pomoči izvedejo samo za tiste, ki so večkratni ponavljavci prekrškov v preteklih dveh letih. Pri tem ne izvršujejo denarnih socialnih pomoči za družinske člane, otroke ali druge, ki v to skupino specialnih povratnikov ne spadajo, je izpostavil. Izvedli so 1.900 takih sklepov in izterjali skoraj 135 tisoč evrov glob.

Furs je skupaj s policijo na območju jugovzhodne Slovenije zarubil 47 vozil z ocenjeno vrednostjo 59.000 evrov. Na kraju dogodka je osem dolžnikov poravnalo za nekaj več kot 14.000 evrov dolga, zato rubeža ni bilo. Kot je napovedal Lobnikar, načrtujejo februarja še 11 tovrstnih akcij. Izvedli so tudi varnostno akcijo na varnostno tveganem območju, in sicer na območju policijske uprave Novo mesto, kjer so preverili 101 vozilo ter izdali 18 plačilnih nalogov in osem opozoril. Enkrat so skladno s 16. členom zakona pregledali prostor in zasegli dve pištoli.



Lobnikar je omenil tudi zakon o orožju, ki je državljanom omogočil nekaznovano predajo nezakonitega orožja. Kot je dejal, je veliko prebivalcev oddalo orožje, pa tudi "resna in nevarna eksplozivna sredstva, vključno z ročnimi bombami, kar na nek način kaže okrepljeno varnostno situacijo v Republiki Sloveniji". Policija je nezakonito orožje sicer prevzela v 387 primerih.

Lobnikar je napovedal, da bo strokovni svet predlagal sistemske spremembe na področju varnosti. Pri tem je kot zelo verjetnega izpostavil predlog novega zakona o javni varnosti, ki bo urejal področje součinkovanja različnih institucij za zagotavljanje varnosti in občutka krepitve varnosti.

Zakon o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti je bil po besedah Lobnikarja sprejet, da bi "presekal gordijski vozel neučinkovitosti in zmanjšane legitimnosti na področju zagotavljanja javne varnosti. Minister za notranje zadeve Branko Zlobko pa je dejal, da so zakon sprejeli, ker "ljudje od vlade pričakujejo red, stabilnost in pravičnost".