Od jutri nova lokacija za testiranje s hitrimi testi v Ljubljani

Testiranje s hitrimi antigenskimi testi (HAGT) bodo na Gospodarskem razstavišču (GR) izvajali zaradi lažje dostopnosti in večjega prostora ob večjem povpraševanju, zato testiranja ne bo več v Športni dvorani Kodeljevo. Testiranje bo jutri izjemoma potekalo od 13. do 16. ure. Sprejem je mogoč do 14.30.

"Testiranje s HAGT v dvorani A na Gospodarskem razstavišču bomo od 13. 1. 2021 do nadaljnjega izvajali od ponedeljka do petka od 11.00 do 15.00 s sprejemom do 13.30. Z jutrišnjim dnem bomo na GR začeli tudi cepljenje proti novemu koronavirusu, in sicer najprej izključno tistih pacientov, ki spadajo v prioritetne skupine za cepljenje in so se prijavili pri osebnem zdravniku ter jih je na cepljenje tudi pozval njihov osebni zdravnik," so sporočili iz Zdravstvenega doma Ljubljana.

Občani MOL, ki bi se želeli testirati, morajo s seboj prinesti osebni dokument in zdravstveno izkaznico, obvezno je nošenje zaščitne maske in vzdrževanje medosebne razdalje med čakanjem na testiranje. Na lokaciji testiranja se izvede bris nosnožrelnega predela. Osebe s pozitivnim rezultatom bodo poklicali v eni uri od testiranja, negativne rezultate pa bodo sporočili prek SMS-obvestila. Testiranje je za prebivalce brezplačno. Na testiranje se za zdaj ni treba naročiti.

Iz ZD Ljubljana opozarjajo, da še vedno velja, da če imate simptome in znake okužbe z novim koronavirusom (prehlad, kašelj, vročina, izguba vonja, izguba okusa, prebavne težave), ostanite doma ter se posvetujte z osebnim ali dežurnim zdravnikom po telefonu oziroma elektronski pošti in sledite prejetim navodilom.