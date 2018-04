Od danes že mogoče vlaganje kandidatur za parlamentarne volitve

Po razpisu predčasnih državnozborskih volitev, ki bodo 3. junija, danes že začenjajo teči roki za njihovo izvedbo. Tako lahko politične stranke in volivci že predlagajo kandidate za poslance, kandidatne liste pa bo mogoče vlagati do 3. maja. Podrobnejši rokovnik za izvedbo volitev bo danes določila Državna volilna komisija.

Foto: Ana Kovač

Po odstopu predsednika vlade Mira Cerarja sredi marca bodo državljani na državnozborske volitve znova odšli predčasno, čeprav bodo predčasne volitve le teden prej, kot je bila predvidena izvedba rednih volitev.

Konec minulega tedna so namreč potekli vsi roki, v katerih bi lahko predsednik republike Borut Pahor in nato še poslanci predlagali kandidata za novega mandatarja. Tej možnosti so se vsi odpovedali zaradi bližine rednih volitev in zaključka mandata aktualnega sklica DZ. Pahor je tako v soboto podpisal odlok o razpustu parlamenta in razpisu predčasnih državnozborskih volitev, v katerem je za volilno nedeljo določil 3. junij.

Foto: STA

Z razpisom volitev je Pahor tudi določil, da danes začnejo teči roki za izvedbo volilnih opravil. To pomeni, da imajo volivci od danes že priložnost izraziti podporo posameznim kandidatom, mogoče pa bo tudi že vlaganje kandidatur. Te bo mogoče vložiti do 3. maja, ko se bo začela tudi uradna volilna kampanja. Rokovnik za izvedbo volitev bo sicer danes podrobneje določila Državna volilna komisija.

Kandidate lahko predlagajo politične stranke in volivci

Kandidate za poslance sicer lahko predlagajo politične stranke in volivci. Politična stranka lahko vloži listo kandidatov v vsaki volilni enoti, če jo podprejo najmanj trije poslanci, oziroma v posamezni volilni enoti s podpisi najmanj 50 volivcev. Če pa želi kandidatno listo vložiti skupina volivcev, mora njeno kandidatno listo v posamezni volilni enoti s podpisi podpreti najmanj tisoč volivcev.

Končni seznam kandidatnih list na letošnjih državnozborskih volitvah se bo oblikoval kmalu, je pa nastop na volitvah še pred Pahorjevim podpisom odloka o njihovem razpisu napovedalo več kot 20 strank. V boj za volilne glasove se bodo podale številne uveljavljene in tudi nove stranke.