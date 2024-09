Od danes do predvidoma sobote bo v Ljubljani za ves promet zaprta Železna cesta na delu med Štihovo ulico in Linhartovo cesto. Promet na Linhartovi cesti, ki je v sklepni fazi celovite prenove, bodo v tem času delno sprostili, so sporočili z Mestne občine Ljubljana.

Na Linhartovi cesti bo v tem času med Neubergerjevo in Topniško ulico zaprt po en vozni pas v vsaki smeri. Promet v križišču z Neubergerjevo ulico bodo sprostili, omogočili bodo tudi uvoz na Prekmursko ulico in z nje. V uporabi bosta tudi pločnik in kolesarska steza na severni strani Linhartove ceste, na južni pa ostajata zaprta.

Do zapore prihaja zaradi zaključevanja rekonstrukcije križišča Železne in Linhartove ceste ter Topniške ulice. Prav tako se koncu bliža celovita prenova Linhartove ceste na delu med Dunajsko cesto in stikom z Matjaževo ulico.

Rekonstrukcija preostanka Linhartove ceste, torej do krožišča Žale, bo medtem prišla na vrsto naslednje leto.