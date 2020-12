Ocene: v prvem valu odpadle številne operacije in preiskave

Prve ocene kažejo, da so v prvem valu odpovedali 5.283 nenujnih operacij in posegov, 8.653 nenujnih specialističnih pregledov, 12.104 nenujne diagnostične preiskave in več kot 26.000 nenujnih zdravstvenih storitev.

Prvo okužbo z novim koronavirusom smo v Sloveniji potrdili 4. marca. Vlada je nato 12. marca razglasila epidemijo in z različnimi ukrepi postopoma ugasnila javno življenje.

Odpovedani številni pregledi in operacije

Minister za zdravje Tomaž Gantar je na družbenem omrežju Twitter delil podatke, kako je prvi val epidemije vplival na razmere v zdravstvu. Kot je zapisal, prve ocene kažejo, da so takrat odpovedali 5.283 nenujnih operacij in posegov, 8.653 nenujnih specialističnih pregledov, 12.104 nenujne diagnostične preiskave in več kot 26.000 nenujnih zdravstvenih storitev.

Ponovno pozval k spoštovanju ukrepov

Ob tem je Gantar pozval k spoštovanju ukrepov za umiritev razmer, da ustavimo trend rasti okužb in omogočimo dostop čakajočim na posege, prve specialistične preglede in dostop do zdravstvene obravnave. Kot je dejal, bodo na ministrstvu za zdravje nadaljevali aktivnosti, to je določanje in spremljanje prioritet za obravnavo.

Številne odpovedi: najpogosteje so odpadale operacije sive mrene

Kot lahko vidimo z grafov, ki jih je minister priložil svojim objavam, so najpogosteje odpadle operacije sive mrene, sklerozacije krčnih žil ter operacije ušes, nosu, ust in grla.

