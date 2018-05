Obtožnica zoper nekdanjega veleposlanika Reberca zavržena

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Okrožno sodišče v Ljubljani je zavrglo obtožnico zoper nekdanjega slovenskega veleposlanika v Madridu Petra Reberca zaradi zlorabe položaja. Kaj konkretno je bil razlog za odločitev sodišča o zavrženju zadeve, na sodišču niso pojasnili. Javnost je bila namreč že od avgusta lani izključena, zato sodišče o vsebini javnosti ne obvešča.

Reberc je moral oktobra 2010 zapustiti špansko prestolnico zaradi sumljivih poslov pri porabi proračunskega denarja. V izrednem nadzoru na veleposlaništvu je zunanje ministrstvo namreč ugotovilo, da je Reberc v času svojega mandata od februarja 2007 do avgusta 2010 med drugim nabavil 1800 kozarcev, 77 cedilnikov, 100 zajemalk, pet vrtalnih strojev, 11 sekir, 15 macol, 107 izvijačev, za 4700 evrov žarnic.

Z davkoplačevalskim denarjem je kupil še za 11.490 evrov orodja, knjižnega gradiva, ki presega letno kvoto za osnovna sredstva, za 40.200 evrov goriva itd. Med najbolj nenavadnimi nakupi je bil glodavec puščavski skakač.

Psihiater ocenil, da je pri Rebercu prisotna psihiatrična bolezen

V številnih sojenjih, ki so zadnja leta na različnih sodiščih po Sloveniji tekla oz. še tečejo zoper Reberca, je bilo večkrat odprto vprašanje Reberčevega duševnega zdravja.

Tako je na primer izvedenec psihiatrične stroke Dragan Terzič, ki ga je v obravnavi tožbe države proti Rebercu imenovalo Delovno sodišče v Kopru, ocenil, da je bila pri Rebercu že od srede 90. let prisotna psihiatrična bolezen, ki jo je zaradi nadpovprečne inteligence uspel prikrivati, ob nastopu funkcije veleposlanika pa te službe ni bil sposoben opravljati.

V sojenju na ljubljanskem okrožnem sodišču imenovani izvedenec psihiatrične stroke Peter Pregelj pa je lani ocenil, da je Reberc sposoben spremljati sojenje. Pred tem namreč Reberca na sodišče ni bilo skoraj dve leti, vmes je bil nekajkrat hospitaliziran v psihiatrični bolnišnici v Begunjah, zato je sodišče zahtevalo mnenje izvedenca psihiatrije.

Maja lani se je zaključil postopek na delovnem sodišču v Kopru. Sodišče je v tistem primeru odločilo, da Reberc, ki ga je država tožila za 104.000 evrov zaradi neracionalnih nakupov med službovanjem v Madridu, ni odgovoren za razsipnost, in sicer je sodišče sledilo prav mnenju izvedenca Terziča, da svoje funkcije zaradi psihičnih težav že tedaj ni bil sposoben opravljati.

Zoper nekdanjega veleposlanica teže še en kazenski postopek, in sicer na Okrožnem sodišču v Novi Gorici, kjer mu sodijo zaradi treh spolnih napadov na mladoletno osebo ter prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva, na katerem so bile mladoletne osebe.