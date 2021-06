Obnova severne ljubljanske obvoznice v štirih fazah do sredine avgusta

Zaradi začetka obnove severne ljubljanske obvoznice bosta od sobote v obe smeri vožnje zaprta prehitevalna pasova med Šmartinsko cesto in krožiščem Tomačevo ter med krožiščem Tomačevo in Dunajsko cesto. Delno zaporo lahko vozniki pričakujejo tudi na kraku D krožišča Tomačevo, ki vodi na severno ljubljansko obvoznico proti Jaršam oziroma Štajerski.

Konec tedna se bo s postavitvijo prve faze delovne zapore začela dvomesečna obnova severne ljubljanske obvoznice H3 med Šmartinsko cesto in krožiščem Tomačevo ter med krožiščem Tomačevo in Dunajsko cesto, so pojasnili na Darsu. Dela bodo potekala v času, ko je prometna obremenitev ljubljanske obvoznice v primerjavi s preostalim letom najnižja, obsegajo pa obnovo 1,3 kilometra cestišča na vsaki polovici hitre ceste in vseh štirih navezovalnih krakov krožišča Tomačevo na H3. Na samem krožišču Tomačevo dela ne bodo potekala.

Spremenjen režim vožnje v vseh štirih fazah obnove

V prvi fazi delovne zapore, predvidoma do 25. junija, bosta med Šmartinsko cesto in krožiščem Tomačevo ter med krožiščem Tomačevo in Dunajsko cesto v obe smeri vožnje zaprta prehitevalna pasova. Promet bo še vedno potekal po obeh polovicah hitre ceste, po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje.

V drugi fazi delovne zapore, predvidoma od 26. junija do 19. julija, bo za ves promet zaprto smerno vozišče severne ljubljanske obvoznice proti Bežigradu. Promet bo urejen po drugi polovici hitre ceste dvosmerno, po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje ter z omejitvijo hitrosti vožnje na 60 kilometrov na uro.

Sledila bo tretja faza delovne zapore, ki bo trajala predvidoma od 20. julija do 12. avgusta, ko bo za ves promet zaprto smerno vozišče hitre ceste proti Jaršam, promet bo potekal po že obnovljeni polovici hitre ceste, po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje ter z omejitvijo hitrosti vožnje na 60 kilometrov na uro.

V zadnji, četrti fazi delovne zapore, predvidoma od 13. do 17. avgusta, bo promet enako kot v prvi fazi potekal po obeh polovicah hitre ceste, po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje, saj bosta prehitevalna pasova zaprta zaradi zapiranja začasnih križnih prehodov z ene polovice hitre ceste na drugo.

Od začetka del bo zaradi izgradnje opornega zidu na mestu nove niše za cestninski nadzor delna zapora kraka D krožišča Tomačevo, ki s krožišča vodi na severno ljubljansko obvoznico proti Jaršam. Od predvidoma 26. junija do 7. julija bo zaprt krak A, ki s hitre ceste iz smeri Jarš vodi na krožišče Tomačevo, medtem ko bo od predvidoma 8. do 19. julija zaprt krak B, ki s krožišča vodi na severno ljubljansko obvoznico proti Bežigradu.

Celotni čas trajanja tretje faze, predvidoma med 20. julijem in 12. avgustom, bo zaprt krak C, ki s severne ljubljanske obvoznice iz smeri Bežigrada vodi na krožišče Tomačevo. Obvoz bo urejen čez priključek Ljubljana Bežigrad ter po servisni cesti čez krožišče Tomačevo in naprej proti Jaršam. Popolna zapora kraka bo predvidoma od 1. do 12. avgusta.

Poleti manj prometa in popoldanskih konic

Obnova bo potekala v poletnem času, ko je na ljubljanski obvoznici v primerjavi s preostalim letom manj prometa, manj izrazite so tudi jutranje in popoldanske prometne konice, so pojasnili na Darsu. Kljub temu je na odseku, kjer bodo potekala dela, zlasti ob konicah, pričakovati zastoje, saj do njih prihaja tudi takrat, ko ni nobenih del. Zastoji bodo najbolj izraziti predvsem v prvih dneh spremenjene prometne ureditve, izpostavljajo.

Na Darsu poudarjajo, da k večji varnosti in pretočnosti prometa ob postavljeni delovni zapori lahko prispevajo tudi uporabniki avtocest, in sicer z upoštevanjem prometnih predpisov, prometne signalizacije, pravilno razvrstitvijo pred zaporo in strpnostjo v primeru zastoja.

Odsek med Šmartinsko in Dunajsko cesto je bil zgrajen in predan prometu leta 1996. Do danes so se na tem območju izvajala le lokalna popravila na vozišču za zagotavljanje ustrezne prometne varnosti, zato gre za prvo večje obnovitveno delo na tem četrt stoletja starem odseku.

Obnova, ki bo zaključena sredi avgusta, bo vključevala zamenjavo zgornjega ustroja ceste, širitev vozišča ob zunanjem robu za vzpostavitev zapore C 2+2 (dva začasna vozna pasova v vsako smer na enem smernem vozišču), sanacijo in preplastitev vseh štirih krakov krožišča oziroma priključka Tomačevo, zamenjavo jeklene varnostne ograje, zamenjavo betonske varnostne ograje v ločilnem pasu med obema smernima voziščema hitre ceste, novo razsvetljavo, novo horizontalno in vertikalno signalizacijo, ureditev odvodnjavanja ter ureditev bankin.

Posebno pozornost bodo namenili tudi vodovarstvenem območju Ljubljanskega polja, saj bo moral izvajalec upoštevati vse ukrepe za zaščito podzemne vode.

Za obnovo je bila na javnem razpisu izbrana ekonomsko najugodnejša ponudba izvajalca Mapri Proasfalt. Pogodbena vrednost znaša 4,29 milijona evrov brez DDV, rok izvedbe je 65 dni od uvedbe izvajalca v delo. Obnova edinega preostalega dela severne ljubljanske obvoznice, med Zadobrovo in Šmartinsko cesto, je načrtovana za leto 2022, skupaj z glavnimi deli rekonstrukcije priključka Leskoškova cesta (Nove Jarše), so še sporočili z Darsa.