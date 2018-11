Misijonar, ki so ga ubili člani plemena: Ljubim vas in Jezus vas ljubi. Tu imate nekaj rib.

Sentinelci so leta 2006 ubili dva ribiča, katerih čoln je pomotoma naplavilo na otok, medtem ko sta spala. Po cunamiju leta 2004 pa je indijska obalna straža s helikopterjem preletela območje in posnela nekaj fotografij, na katerih se vidi, kako pripadniki plemena s plaže streljajo proti helikopterju.

Sentinelci so leta 2006 ubili dva ribiča, katerih čoln je pomotoma naplavilo na otok, medtem ko sta spala. Po cunamiju leta 2004 pa je indijska obalna straža s helikopterjem preletela območje in posnela nekaj fotografij, na katerih se vidi, kako pripadniki plemena s plaže streljajo proti helikopterju. Foto: Google maps

Američan naj bi ob prihodu na otok Severni Sentinel v Bengalskem zalivu vpil, da mu je ime John. "Ljubim vas in Jezus vas ljubi. Tu imate nekaj rib," naj bi Chau domnevno rekel po poročanju indijskih medijev.

Družina preminulega je na Instagramu objavila zapis, da Sentinelcem odpuščajo. Chau "je do Sentinelcev čutil le ljubezen. Oprostimo tistim, ki so domnevno krivi za njegovo smrt", so zapisali.

Po poročilih ribičev, ki so moškega prejšnji teden odložili v bližini otoka, do katerega je dostop prepovedan, so pripadniki plemena Američana napadli z loki in puščicami ter ga vlekli po plaži.

Do otoka je Chau priveslal s kanujem, s seboj pa je imel vodoodporno Biblijo ter darila za domačine, med drugim škarje, varnostne zaponke in nogometno žogo.

Chau že dlje načrtoval obisk otoka

Misijonar Jeff King, ki je bil v stiku z Američanom, je pojasnil, da je Chau že dlje načrtoval obisk otoka in da je isti dan domnevno večkrat stopil v stik s plemenom. Ko je prinesel darila, so jih Sentinelci sprejeli in se usedli z njim, a so ga nato napadli s puščicami. Ko se je do plemena vrnil tretjič, pa se je odvil prizor, ki so ga domnevno videli ribiči.

Policija je zaradi suma umora aretirala sedem oseb, med drugim ribiče, ki so Američana prepeljali do otoka. Še vedno pa traja preiskava, saj ne morejo priti do trupla. Oblasti so se sicer približale otoku, a ga opazujejo z varnostne razdalje.

Christian missionary activist John Allen Chau of Alabama was allegedly killed by Sentinelese tribals on Andaman Islands, India. The Sentinelese tribe are known to be the world’s last ‘uncontacted’ people which has a history of resisting contact with the outside world, police say. pic.twitter.com/X3ZuInqNUU — Parthiban Shanmugam (@hollywoodcurry) November 21, 2018

Sentinelci zelo občutljivi za različne bolezni

Otok, ki je del Andamanskih otokov, je indijska vlada zaradi varnosti zaprla za javnost. Sentinelci so namreč zelo občutljivi za različne bolezni iz zunanjega sveta, prav tako pa veljajo za zelo nasilno pleme lovcev in nabiralcev.

Sentinelci so leta 2006 ubili dva ribiča, katerih čoln je pomotoma naplavilo na otok, medtem ko sta spala. Po cunamiju leta 2004 pa je indijska obalna straža s helikopterjem preletela območje in posnela nekaj fotografij, na katerih se vidi, kako pripadniki plemena s plaže streljajo proti helikopterju.

Video: YouTube

Oblasti sicer niti ne vedo, koliko ljudi živi na otoku. Leta 2011 so indijske oblasti ocenile, da tam živi od 35 do 39 oseb, medtem ko indijski antropologi ocenjujejo, da bi lahko pleme štelo od 40 do 100 ljudi.