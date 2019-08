Oblačno bo, če dan plohe in nevihte

Dopoldne bo od severa oblačnost naraščala. Čez dan bo v notranjosti Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše na severu in severozahodu. Pihal bo severovzhodni veter. Na Primorskem bo povečini sončno, zapihala bo šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27, na Primorskem okoli 32 stopinj Celzija, piše na spletni strani Agencije za okolje (Arso).

Jutri bo na Primorskem dokaj sončno s šibko do zmerno burjo. Drugod bo delno jasno z zmerno oblačnostjo in povečini suho. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija.

V petek in soboto bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem v hribovitem svetu bodo nastale krajevne plohe in posamezne nevihte. Na Primorskem bo ob šibki burji prevladovalo razmeroma sončno in vroče vreme.