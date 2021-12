Obisk slovenskih vojakov na Kosovu: pokazali so mu opremo in oborožitev #foto

Minister za obrambo Matej Tonin je na Kosovu v bazi Villagio Italia blizu Peči obiskal pripadnike in pripadnice 44. kontingenta Slovenske vojske, ki deluje v okviru misije KFOR, so sporočili iz službe za strateško komuniciranje ministrstva za obrambo. Tonin se je pogovarjal tudi s poveljnikom Regionalnega poveljstva Zahod polkovnikom Andreo Bertazzom in obrambnim ministrom Republike Kosovo Armendom Mehajem.

Na Kosovu trenutno deluje 44. kontingent Slovenske vojske s 193 pripadniki in pripadnicami. Slovenske vojake so v okviru KFOR na Kosovo prvič napotili leta 2000, do leta 2007 pa so delovali kot del kontingenta sil drugih držav.

Za ministra tudi prikaz dinamične vaje

Tonin se je s pripadnicami in pripadniki srečal v bazi Villagio Italia blizu Peči. Zahvalil se jim je za njihovo delo v službi domovine, orisal ukrepe za izboljšanje položaja vojakov in modernizacijo Slovenske vojske ter jim zaželel lepe prihajajoče praznike. V bazi v Peči si je minister ogledal tudi enoto nacionalnega podpornega elementa, opremo in oborožitev kinetičnega bataljona, ki deluje v sklopu Regionalnega poveljstva Zahod. Pripadnice in pripadniki so ministru Toninu prikazali še postopke vzdrževanja vozil in tehnike, ogledal pa si je dinamično vajo v postopkih obvladovanja množic in vzdrževanja javnega reda in miru.

V nadaljevanju obiska je Tonin obiskal Klino, kjer deluje skupina za povezavo in nadzor, ki zagotavlja sodelovanje z lokalnim prebivalstvom.

O delu in načrtih se je minister pogovarjal tudi s poveljnikom Regionalnega poveljstva Zahod, polkovnikom Andreo Bertazzom, ki se je zahvalil za slovenski prispevek v KFOR in pohvalil delo slovenskih pripadnic in pripadnikov.

Ob robu obiska se je Tonin danes v Prištini srečal še z obrambnim ministrom Republike Kosovo Armendom Mehajem. "Beseda je tekla o sodelovanju Slovenske vojske v misiji KFOR, ki kljub načrtovani rekonfiguraciji v prihodnje ostaja slovenska prioriteta. Minister Tonin je opozoril tudi na slovensko predsedovanje, ki se končuje, in pomemben napredek, kot je oblikovan osnutek Strateškega kompasa. Ta naslavlja eno od ključnih prednostnih nalog slovenskega predsedovanja, Zahodni Balkan. O razmerah v regiji in širše sta se pogovarjala tudi ministra Tonin in Mehaj," so še sporočili z obrambnega ministrstva.

Tonin je ob obisku opozoril tudi na možnost sodelovanja na področju zaščite in reševanja, med drugim tudi na področju gasilstva in njihove opreme. Minister Mehaj je pohvalil tudi delo slovenskih civilnih funkcionalnih strokovnjakinj, ki delujejo v Natovi skupini za svetovanje in povezavo. Skupina s svojim delom zagotavlja podporo kosovskim varnostnim silam in pristojnemu ministrstvu, so še zapisali v sporočilu za javnost.