Občina Piran želi z odlokom uzakoniti izplakovanje pasjega urina in prepoved rezervacije prostora na plažah

Na današnji seji občinskega sveta Občine Piran so razpravljali tudi predlogu odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o čiščenju in urejanju ter posebni rabi javnih površin. Ta med drugim prepoveduje in predvideva denarno kazen za tiste, ki bi si prostor na plaži rezervirali z brisačo, ležalnikom, senčnikom ali drugimi predmeti.

Nov predlog odloka bi takšno rezervacijo oglobil z denarno kaznijo v višini 200 evrov, še dodatnih 50 evrov pa bi kršitelja stala odstranitev predmetov, ki bi jo izvedel upravljavec ali vzdrževalec kopalnega območja.

Kot je pri omenjeni problematiki opozoril vodja urada za gospodarske javne službe, promet in okolje na Občini Piran Rok Humar, so med prvo in drugo obravnavo odloka dikcijo popravili in se pri tem zgledovali po Občini Bled, kjer takšno prepoved že poznajo. Kot je pojasnil, nov člen določa, da lahko medobčinski inšpektorat odredi odstranitev pri predmetih, ki so postavljeni na javni površini občine brez predhodnega dovoljenja občinske uprave.

Omenjeni odlok med drugim predvideva tudi prepoved smetenja in pranja vozil na javnih površinah, parkiranja avtomobilskih prikolic in avtodomov na mestih, ki temu niso namenjena in hranjenje prostoživečih živali, iz česar so izvzeli zapuščene in potepuške mačke.

Skrbnikom psov člen narekuje takojšnjo odstranitev pasjih iztrebkov, tudi urina

Najdlje so se občinski svetniki sicer zadržali pri členu, ki skrbnikom psa narekuje takojšnjo odstranitev pasjih iztrebkov, tudi urina, zaradi česar bi moral skrbnik s seboj nositi vodo za izplakovanje urina. Kot je ob tem opozoril občinski svetnik Davorin Petaros, gre pri tej točki za "slabo izpeljano krajo", saj so podoben odlok predlagali že, ko je Petaros predsedoval Krajevni skupnosti Piran, le da so se takrat posvetovali s kinološkimi društvi, ki so predlagala bolj smiselne ukrepe. Med drugim so predlagali koridorje sprehajalnih poti za pse, kjer bi bili na voljo tudi pitniki in vrečke za odpadke. Predvidena kazen za kršitelje pasjih skrbnikov sicer znaša 250 evrov.

Po burni razpravi so občinski svetniki predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o čiščenju in urejanju ter posebni rabi javnih površin sprejeli.