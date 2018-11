Ob tradicionalnem slovenskem zajtrku bodo po šolah zapeli Čebelarja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Otroci v osnovnih šolah in vrtcih bodo danes dan začeli s tradicionalnim slovenskim zajtrkom - kruh z maslom in medom, jabolkom in mlekom. S tem bodo obeležili dan slovenske hrane, ki je med drugim namenjen ozaveščanju o pomenu lokalne hrane in ohranjanja podeželja ter varovanju okolja in naravnih virov.

S tradicionalnim zajtrkom, ki ga imajo po vrtcih in šolah vsako leto tretji petek v novembru, želijo tudi ozaveščati o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad. Redno zajtrkovanje je namreč del zdrave prehrane in je pomemben dejavnik zdravega življenjskega sloga, so poudarili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, kjer sicer opažajo, da še vedno dobršen del prebivalcev Slovenije ne zajtrkuje.

Otroke bodo obiskali čebelarji in z njimi zapeli Čebelarja

Pri tradicionalnem slovenskem zajtrku, ki je nadgradnja medenega zajtrka, s katerim je pred 12 leti začela Čebelarska zveza Slovenije, bodo otroke tudi letos obiskali čebelarji, jim predstavili vlogo čebelarstva in z njimi zapeli Čebelarja.

V ospredju dneva slvoenske hrane so sicer letos tla, ki so pomembna za pridelavo varne in kakovostne hrane.

Tradicionalni zajtrk tudi v parlamentu

Otroke bodo po šolah ob tej priložnosti obiskali tudi politiki. Premier Marjan Šarec se bo pridružil otrokom v OŠ Ledina v Ljubljani, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec bo v OŠ Ormož in OŠ Ljudski vrt Ptuj, gospodarski minister Zdravko Počivalšek v OŠ Podčetrtek, šolski minister Jernej Pikalo v enoti Mačice Vrtca Ptuj, ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek v OŠ Jakoba Aljaža v Kranju.

Tradicionalni zajtrk bo tudi v parlamentu, tam bo zbrane nagovoril predsednik DZ Dejan Židan.