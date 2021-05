Ob protestih: Organiziramo alternativo kričanju in razgrajanju

Dogodek je organiziran v omejenem številu zaradi omejitev epidemije koronavirusa in bo potekal ob 17. uri. "Gre za dogodek/posvet, ki naj bi predstavljal alternativo kričanju in razgrajanju, ki se je pojavilo v letih 2007 (peticija 571), 2012 (“vstaje”) in 2020 oz. 2021 (protestna pisma, deklaracije, petkovi kolesarski protesti). Torej za intelektualni odgovor nestrpnosti strank in skupin, ki so (začasno) ostale brez komandnih položajev" so še zapisali organizatorji.

Dodek bo potekal v organizaciji Katedrale svobode in Zbora za republiko.