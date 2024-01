Ob predlogu sprememb pri trošarinah opozorila pred črnim trgom

Po predlogu bi se znesek trošarine za alkohol in alkoholne pijače, razen vina, zvišal za 25,7 odstotka, za najbolj razširjene tobačne izdelke, to so cigarete, pa za 2,8 odstotka.

Po predlogu bi se znesek trošarine za alkohol in alkoholne pijače, razen vina, zvišal za 25,7 odstotka, za najbolj razširjene tobačne izdelke, to so cigarete, pa za 2,8 odstotka.

Na osnutek novele zakona o trošarinah, s katero bi se zvišale trošarine na tobačne izdelke in alkohol, so v javni obravnavi na finančnem ministrstvu prejeli več pripomb. Številni so opozarjali na rast črnega trga in čezmejnih nakupov ter posledično na ogroženost izpolnitve cilja predlaganih sprememb, to je pozitivnega vpliva na javno zdravje.

Ministrstvo za finance je osnutek novele zakona o trošarinah dalo v javno obravnavo 21. decembra lani, končala se je 14. januarja. Po predlogu bi se znesek trošarine za alkohol in alkoholne pijače, razen vina, zvišal za 25,7 odstotka ter za najbolj razširjene tobačne izdelke, to so cigarete, za 2,8 odstotka.

Zvišanje trošarin so predlagali tudi za preostale tobačne izdelke, za elektronske cigarete denimo za 1,5-krat, za tobak za segrevanje pa za dobro tretjino. S tem bo obdavčitev za tobak za segrevanje in za elektronske cigarete po navedbah ministrstva primerljivejša sosednjim državam. Z novelo naj bi se poleg tega okrepil nadzor na tem področju.

Opozorili na visok dvig trošarin za tobak za segrevanje in alkoholne pijače

V dobrem tednu po zaključku javne obravnave so na ministrstvu za finance prejete pripombe pregledali, s številnimi deležniki so tudi izvedli informativne sestanke. Največ jih je opozarjalo na razmeroma visok dvig trošarin za tobak za segrevanje in za alkoholne pijače, so pojasnili.

Med pripombami so zasledili opozorila pred povečanjem obsega črnega trga in nakupov prek meje zaradi nameravanega zvišanja trošarin, s čimer posledično ne bo dosežen cilj pozitivnega vpliva na javno zdravje. Z vidika zasledovanja vpliva na javno zdravje je bila poudarjena tudi primernost ničelne trošarine na vino, kot velja že zdaj.

Za zdaj dokončne odločitve vlade glede sprememb pri trošarinah še ni, so povedali na ministrstvu. Predloge iz osnutka novele zakona bo namreč v okviru širših davčnih sprememb obravnaval strateški svet za davke, ki ga ustanavljajo pod okriljem ministrstva za finance. Enako velja za obdavčitev sladkih pijač, ki jo je finančni minister Klemen Boštjančič napovedal decembra lani ob predstavitvi predlaganega zvišanja trošarin na tobačne izdelke in alkohol.

Od predlaganega zvišanja trošarin na ministrstvu letno pričakujejo dodatnih 54 milijonov evrov. S sprejetjem predlaganih ukrepov se bodo zvišali javnofinančni prihodki, so zapisali ob vložitvi osnutka zakona v javno obravnavo, a hkrati dodali, da je prek višjih drobnoprodajnih cen še pomembnejše zmanjšati porabo tobačnih izdelkov in alkohola ter tako posredno vplivati na znižanje stroškov v zdravstvu.