Cene alkohola in tobaka se bodo prihodnje leto spremenile #video

Minister za finance Klemen Boštjančič je napovedal, da bo ministrstvo v javno obravnavo poslalo predlog sprememb zakona o trošarinah, s katerim predlagajo dvig trošarin na alkohol, medtem ko dviga trošarin na sladke pijače in potencialno nezdravo hrano zaenkrat še ne predvidevajo. A tudi ta sprememba ni izključena, saj med ministrstvi potekajo usklajevanja.

"Pri določenih skupinah tobačnih izdelkov smo prišli do meje glede višine trošarin, zato si moramo v zakonu odpreti možnost, da bo lahko vlada v letu 2024 in naprej nadaljevala trenutno politiko. Kot veste, se trošarine na tobačne izdelke običajno spreminjajo dvakrat letno za nekaj odstotkov," je pojasnil finančni minister Klemen Boštjančič.

Kaj je o trošarinah in cenah tobačnih izdelkov ter alkohola povedal Boštjančič, si lahko pogledate spodaj:

Iz naslova dviga trošarin na tobačne izdelke v proračun letno steče med 25 in 30 milijonov evrov več prihodkov.

Drugi razlog za novelo pa so višje trošarine na alkohol in alkoholne pijače, razen vina. Po njegovih besedah bodo trošarine zvišali v skladu z višino inflacije v državi, in sicer od zadnjega povišanja trošarin na alkohol leta 2014. Na ministrstvu ocenjujejo, da bi tudi iz tega naslova v proračun letno steklo okoli 30 milijonov evrov več prihodkov.

Minister Klemen Boštjančič pravi, da glede trošarin na sladke pijače pogovori še potekajo, predvsem med ministrstvom za zdravje in za finance ter dvema strateškima svetoma. "Verjamem, da bomo v roku meseca ali dveh prišli tudi do tega predloga," je napovedal. Foto: STA

Vlada sicer pripravlja tudi spremembe pri obdavčitvi sladkih pijač in druge potencialno nezdrave hrane, a predlog, ki ga bo vlada danes ali v petek poslala v javno obravnavo, tega področja ne naslavlja.

"Glede tega še potekajo pogovori, predvsem med ministrstvom za zdravje in za finance ter dvema strateškima svetoma. Verjamem, da bomo v roku meseca ali dveh prišli tudi do tega predloga," je napovedal Boštjančič in sklenil, da gre za precej kompleksno tematiko.

Vlada določila pravne podlage za povrnitev škode zdravstvenim zavarovalnicam

Vlada je danes določila tudi pravne podlage za možnost izplačila nadomestila zavarovalnicam za povrnitev škode, nastale zaradi omejitve najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Zavarovalnice bodo v štirih mesecih po uveljavitvi uredbe lahko vložile zahtevek za izplačilo nadomestila, je povedal Boštjančič.

Gre za tri zavarovalnice, ki sklepajo dopolnilna zdravstvena zavarovanja, in sicer Vzajemna, Triglav in Generali. Vse tri so namreč pred poletjem sprejele sklepe o dvigu premije za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Cena premije bi se pri Vzajemni dvignila s 1. julijem na 44,78 evra mesečno, pri Generaliju že z majem na 44,89 evra, pri Triglavu pa z junijem na 45,52 evra. Vlada pa je odreagirala z uredbo, s katero je zamejila ceno pri 35,67 evra.

Boštjančič o izplačilu nadomestil zavarovalnicam:

"Te zavarovalnice bodo imele torej možnost, da v štirih mesecih po uveljavitvi uredbe vložijo zahtevek za izplačilo nadomestila v obliki povrnitve razlike med stroški opravljenih zdravstvenih storitev in obračunanimi zavarovalnimi premijami za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Zavarovalnice bodo lahko vložile zahtevek za izplačilo nadomestila za obdobje od dneva napovedi dviga premije do 31. decembra 2023, in sicer na ministrstvo za zdravje," je pojasnil minister.

Da bo izplačilo iz proračuna za ta namen temeljilo na ustreznih podatkih, predlog uredbe določa, da bo predložene podatke potrdil pooblaščeni revizor, agencija za zavarovalni nadzor pa bo te podatke pregledala v okviru izvajanja nadzora. V primeru predložitve neresničnih podatkov bo morala zavarovalnica vsa neupravičeno izplačana sredstva povrniti, je izpostavil Boštjančič.

"S temi pravnimi podlagami pa naslavljamo tudi zelo pomembno ohranjanje solventnosti v zavarovalnicah, da bodo te tudi v prihodnje izkazovale ustrezno višino kapitala v skladu z evropskimi predpisi in zakonom o zavarovalništvu," je še dodal minister. Rešitve iz te novele uredbe, ki se nanašajo na postopek izplačila nadomestila, se bodo po njegovih besedah uporabljale do konca junija 2024.