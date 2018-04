Ob 20. uri na Planet TV: Ena na ena s premierjem v odstopu Mirom Cerarjem

"Pogovarjal se bom s premierjem, ki je v politiko prišel kot odrešenik in hitro dobil nove vzdevke. Manjka pa tista realna ocena in predstava o njem nekje vmes. In to je izziv za oddajo," pravi voditelj Mirko Mayer.

Dodaja, da bodo gledalcem poskušali orisati občutek o šestem nadstropju na Gregorčičevi, kjer domuje premier, večina pogovora pa bo posneta v prostoru, kjer intervjujev niso snemali.

Cerar bo gost na Planet TV danes ob 20. uri.