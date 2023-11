Nuklearna elektrarna Krško ponovno obratuje

Generator Neka je bil v petek ob 21.37 ponovno sinhroniziran z elektroenergetskim omrežjem. Elektrarna trenutno obratuje z 28-odstotno močjo in jo bo v skladu z obratovalnimi postopki postopno povečevala.

"Organizacije, ki jih je pooblastila uprava za jedrsko varnost, so po neodvisnem nadzoru aktivnosti podale pozitivno mnenje za zagon," so zapisali v objavi.

Pred tem je Nek upravi poslala poročilo o opravljeni analizi po odstopanju oziroma zaustavitvi elektrarne in podporne študije. Uprava je potrdila, da je Nek izvedel vse potrebne in pričakovane ukrepe ter s tem izpolnil predpogoje za varno obratovanje.

Nek dobil pozitivno mnenje za obratovanje

Nek so v začetku oktobra preventivno zaustavili, potem ko so odkrili puščanje primarnega hladilnega kroga v zadrževalnem hramu. Po analizi okvare so odstranili jedrsko gorivo in zamenjali dele cevovodov. Po popravilu so nadaljevali priprave na ponovni zagon elektrarne, izveden je bil neodvisni nadzor in po pozitivnem mnenju so lahko Nek znova zagnali.

V elektrarni zagotavljajo, da med puščanjem jedrska varnost ni bila ogrožena, saj je bilo puščanje v mejah, ki omogočajo normalno obratovanje elektrarne. Izpustov radionuklidov v okolico ni bilo, vsi varnostni sistemi so bili na voljo, odziv opreme in osebja na dogodek je bil v skladu s projektnimi osnovami in pričakovanji, so navedli.