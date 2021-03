V NSi so se na današnjem prvem letnem posvetu stranke, ki je potekal v digitalni obliki, razpravljali o aktualnih političnih zadevah, protikoronskih ukrepih in pripravah na naslednje državnozborske in lokalne volitve. "V vladi vztrajamo, ker hočemo ustvariti spodbudno okolje za življenje in delo," je poudaril predsednik NSi Matej Tonin.

Kot so sporočili iz NSi, so se letnega posveta udeležili predsedniki občinskih in regijskih odborov, župani, občinski svetniki in člani organov stranke na državni ravni. Govorniki iz vrst vodstva stranke so po njihovih navedbah poudarili, da si zna NSi zaradi načina dela in aktivne komunikacije z vsemi poslanskimi skupinami v DZ zagotoviti potrebno večino za sprejem rešitev, ki jih pripravijo ministri iz vrst NSi, navaja STA.

"Prevladala je ocena, da je bil vstop v vlado pred letom dni pravilna odločitev, hkrati pa je vodstvo stranke med udeleženci posveta dobilo podporo, da v vladi vztrajamo in Slovenijo še naprej moderniziramo," so sporočili iz NSi. Kot je pojasnil Tonin, hočejo ustvariti spodbudno okolje za življenje in delo, da bi ljudje svoje znanje in potenciale lahko razvijali doma. "Mladim in izobraženim pa se ne bi bilo treba izseljevati v tujino," je dodal.

Podpora ministrski ekipi in vodstvu stranke

Prisotni člani stranke so izrazili podporo ministrski ekipi NSi in vodstvu stranke ter posebej izpostavili pozitivne premike, ki jih ministri dosegajo v svojih resorjih. V razpravi je bilo slišati, da je minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec z zagonom številnih gradbenih projektov in modernizacijo železnic ključno prispeval k splošni rasti gradbenega sektorja, so navedli.

Ministrstvo za delo pod vodstvom Janeza Ciglerja Kralja je s pravočasnimi in pravilno izbranimi ukrepi pomagalo ohraniti približno 300 tisoč delovnih mest. Slovenija je zato v skupini evropskih držav, ki beležijo najmanjšo rast števila brezposelnih. Ministru za obrambo Mateju Toninu pa je v zelo kratkem času uspelo negativne kadrovske trende v Slovenski vojski obrniti navzgor in najti soglasje za večje investicije v slovenski obrambni sistem, so še povzeli ugotovitve s posveta.

NSi je kot parlamentarna stranka z dolgo politično tradicijo in dobro razvito terensko mrežo po njihovih navedbah pripravljena tudi na morebitne predčasne volitve. "Na njih bomo nastopili enotno, z močnimi in prepoznavnimi kandidati ter izstopajočim volilnim programom," so napovedali.