NPU danes nadaljuje hišne preiskave suma nepravilnosti v projektu Sript

Na NPU so za STA pojasnili, da danes opravljajo dve hišni preiskavi na območju novomeške in mariborske policijske uprave.

Po poročanju Večera naj bi bil med 13 osumljenci tudi nekdanji dekan brežiške fakultete za turizem Boštjan Brumen, ki je sodeloval v projektu Strateškega razvojnega inovacijskega partnerstva Turizem (Sript), zato naj bi preiskovalci obiskali tudi mariborsko univerzo, pod katero spada brežiška fakulteta.

Pod drobnogledom tudi avtorska dela izvajalcev

V. d. direktorice NPU Petra Grah Lazar je v četrtek dejala, da so kriminalisti pod drobnogled vzeli tudi avtorska dela izvajalcev pri projektu. V središču preiskav je sum storitve kaznivega dejanja goljufije na škodo EU in zlorabe položaja ter protipravna premoženjska korist, nastala s storitvijo teh dejanj, ki po ocenah NPU presega 100 tisoč evrov, poroča STA.

"Sumimo, da je nekdanja odgovorna oseba gospodarske družbe iz Ljubljane storila kaznivi dejanji, in to tako, da je družbi ter nekaterim strokovnjakom pridobila finančna sredstva na javnem razpisu pristojnega ministrstva za subvencioniranje projekta s področja razvoja turizma," je pojasnila Grah Lazarjeva.

Včeraj tudi pri Pivčevi

Sočasno je odgovorna oseba po njenih besedah vedela, da formalni razpisni pogoji niso izpolnjeni, ter je predložila lažne podatke in listine. Dodala je, da je 13 zunanjih strokovnjakov oz. izvajalcev osumljenih pomoči pri storitvi kaznivih dejanj, saj naj bi sklenili avtorske pogodbe, pri tem pa niso opravili vsega avtorskega dela, dogovorjenega s pogodbo.

Kriminalisti so v četrtek obiskali tudi nekdanjo kmetijsko ministrico in nekdanjo predsednico DeSUS Aleksandro Pivec. "Zjutraj so se na mojem domu oglasili predstavniki pristojnih organov, ki izvajajo preiskavo v povezavi s primerom Sript," je v izjavi za medije danes zapisala Pivčeva. "Le končana strokovna in neodvisna preiskava bo dokončno potrdila, da v primeru Sript nisem storila ničesar nezakonitega," je dodala ob tem.