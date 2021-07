Novost: v veljavo stopa ta odločitev vlade

V Slovenijo je od danes mogoče vstopiti tudi s PCR in hitrimi antigenskimi testi na koronavirus, ki so bili opravljeni v Bosni in Hercegovini. Vlada je to možnost sprejela v sredo, po četrtkovi objavi v uradnem listu pa je odločitev začela veljati z današnjim dnem. Odločitev bo veljala najmanj do 8. avgusta.

Vlada je na sredini dopisni seji spremenila odlok o določitvi pogojev vstopa v državo zaradi zajezitve covida-19, s katerim je med države, katerih PCR in hitre antigenske teste priznava Slovenija, dodala Bosno in Hercegovino.

Dodala pa je še pogoje za priznavanje testa PCR ali hitrega antigenskega testa iz vseh ostalih tretjih držav, ki niso izrecno navedene v odloku.

Tak test je ustrezen, če hkrati vsebuje vsaj enak nabor podatkov kot test PCR ali hitri test, izdan v državi članici EU ali schengenskega območja, podatke o vrsti testa, podatke o izdajatelju potrdila in datum izdaje potrdila, če je opremljen s kodo QR v skladu s standardi in tehnološkimi sistemi, ki so interoperabilni s sistemom evropskega digitalnega covidnega potrdila (EU DCP) in če omogoča preverjanje verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti potrdila na enak način kot EU DCP.

Vlada je poleg tega do 8. avgusta podaljšala veljavnost odlokov, sprejetih na podlagi zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov za zajezitev epidemije, ki so vsebovani v teh odlokih.

Tako so podaljšani odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom, odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode, odlok o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb z novim koronavirusom, odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil, odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov, odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom ter odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.