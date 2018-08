Novomeški kriminalisti razkrinkali organizatorja prostitucije

Novomeški kriminalisti so v večmesečni preiskavi, ki so jo s hišnimi preiskavami končali v sredo, razkrinkali zakonca, ki sta za prostitucijo zlorabljala tujke. Ugotovili so, da sta na območju Novega mesta in Celja organizirala in vodila prostitucijo ter za to izkoriščala ženske, stare od 20 do 46 let. Osumljenca sta v priporu.

Vodja novomeškega sektorja kriminalistične policije France Božičnik je na današnji novinarski konferenci povedal, da so v sredo aretirali slovenska državljana, 52-letno osumljenko z območja Maribora in 48-letnega osumljenca z območja Celja.

Med okrepljeno preiskavo, ki je tekla od sredine marca, so ugotovili, da je 52-letnica organizirala prostitucijo vsaj 14 let in tudi z drugimi dekleti. Omenjene tri oškodovanke, dve srbski in ena ukrajinska državljanka, pa so v naveden obdobju skupaj imele vsaj 1600 obiskov oz. posameznica tudi do 20 dnevno.

Zakonca zaslužila vsaj 95.000 evrov

Cena njihove spolne usluge se je gibala med 40 in 100 evri. Osumljenca sta v navedenem obdobju prišla do najmanj 95.000 evrov premoženjske koristi.

Kazensko so ju ovadili za 12 kaznivih dejanj, po opravljenih hišnih preiskavah so oba osumljenca pridržali, preiskovalni sodnik pa je zanju odredil pripor. Grozi jima zaporna kazen od enega do 12 let.

Pri preiskavi so novomeški kriminalisti sodelovali z upravo kriminalistične policije Generalne policijske uprave in s policijskima upravama Celje in Maribor, je povedal vodja novomeškega sektorja kriminalistične policije France Božičnik. Foto: STA

Dekletom sta jemala najmanj polovico zaslužka

Osumljenca sta delovala "izredno premeteno in previdno", sodelujoče oškodovanke so v svojih matičnih državah brezposelne in prihajajo iz socialno šibkega okolja. Osumljenca sta z njimi razpolagala tako, da sta jih nastanila v različnih stanovanjih in hotelih.

Tam so pogosto bivala neprijavljeno, tudi večkrat spala in se prehranjevala. Osumljenca sta jima določila tudi način izvajanja prostitucije. Dekleta so morala svoje usluge izvajati vse dni, od jutra do večera, določala sta jima cene seksualne storitve, jemala sta jima najmanj polovico zaslužka, je ugotovila policija.

Določila sta jima druga imena in vzdevke in jih s temi predstavljala ter oglaševala na spletnih oglasnikih. Organizirala sta njihove prevoze in jih med njihovim delom popolnoma nadzirala. Od njih sta zahtevala plačilo stroškov najema sob, stanovanja in prevoza.

Zlorabila njihovo dostojanstvo in nista skrbela za njihovo varnost

Z navedenim sta zlorabila njihovo osebno dostojanstvo, hkrati pa nista poskrbela za njihovo zdravstveno, socialno, delovno in zdravstveno varnost. Osumljenca sta kljub svoji brezposelnosti živela ne veliki nogi in razsipno, je pojasnil Božičnik.

Dokaze so zbirali s klasičnim policijskim delom in prikritimi preiskovalnimi ukrepi. Opravili so osem hišnih preiskav, pri katerih so zasegli različne predmete, povezane s kaznivimi dejanji zlorabe prostitucije, prenosne telefone, telefonske kartice, rokovnike in približno 4500 evrov gotovine.

Božičnik je preiskavo ocenil za izredno zahtevno. Prve operativne podatke je policija zaznala v začetku aprila lani, "z vztrajnim in strokovnim delom" pa so rabili še skoraj leto dni, da so uspeli dobiti dovolj stvarnih dokazov za poglobljeno preiskavo, je še povedal.