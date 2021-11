Poziv državljanom Združenega kraljestva, ki prebivajo v Sloveniji

"Vse državljane Združenega kraljestva in njihove družinske člane, ki prebivajo v Republiki Sloveniji, pozivamo, da pravočasno vložijo prošnjo za izdajo novega biometričnega dovoljenja za začasno prebivanje oziroma prošnjo za zamenjavo za novo biometrično dovoljenje za stalno prebivanje," so sporočili z ministrstva za zunanje zadeve.

Dozdajšnjim potrdilom o prijavi prebivanja in dovoljenjem za prebivanje, ki so bila izdana državljanom Združenega kraljestva, ki prebivajo v Republiki Sloveniji, in njihovim družinskim članom, ki niso državljani EU in prebivajo v Sloveniji na drugi veljavni pravni podlagi, bo 31. decembra 2021 potekla veljavnost.

Prošnjo za izdajo novega biometričnega dovoljenja lahko vložijo pri upravni enoti, na območju katere prebivajo. Postopek poteka v skladu s pogoji iz sporazuma o izstopu iz EU.

Drugačni pogoji bivanja v EU za državljane Združenega kraljestva

Sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo je začel veljati 1. februarja 2020. Z dnem izstopa Združenega kraljestva je to postalo "tretja država" oziroma nečlanica EU, zaradi česar za državljane Združenega kraljestva ne veljajo več enaki pogoji za prebivanje v državah EU, kot so veljali pred izstopom.

Sporazum o izstopu je predvidel določeno prehodno časovno obdobje, do katerega morajo državljani Združenega kraljestva, ki prebivajo v EU, urediti dovoljenje za prebivanje. Rok za ureditev statusa v Republiki Sloveniji je 31. december 2021.

Dodatne informacije so dostopne na spletni povezavi: http://www.gov.si/en/registries/projects/brexit/