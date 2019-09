Novičeva obramba predlaga prenos krajevne pristojnosti z ljubljanskega višjega sodišča

Potem ko je aprila letos sodni senat pod vodstvom okrožnega sodnika Zvjezdana Radonjića Noviča oprostil umora Jamnika, julija pa so stranke dobile še pisno sodbo, se je tožilstvo nanjo pritožilo.

Novičeva obramba je na pritožbo odgovorila, predlagali pa so tudi prenos krajevne pristojnosti - da torej o pritožbi na sodbo ne bi odločalo ljubljansko višje sodišče, je za Dnevnik pojasnil Novičev zagovornik Žiga Podobnik. Prepričan je, da bi bil v primeru, če bi o zadevi ponovno odločali ljubljanski višji sodniki, okrnjen videz nepristranskosti.

"Imamo slabe izkušnje s prvega sojenja, ko so Noviča obsodili. V normalnih okoliščinah bi to lahko rešili tako, da bi o primeru odločal drug sodni senat kot prvič. Vendar so tu okoliščine drugačne," je dejal Podobnik. Po njegovih besedah je mogoče pričakovati, da bodo v drugo višji sodniki želeli "pokriti" odločitev svojih kolegov s prvega sojenja.

Poleg tega pa so bili vsi ljubljanski višji sodniki na nek način že vpleteni v ta primer, saj so odločali o pritožbah zoper sklepe o priporu ali bili vpleteni v druge procesne sklepe. "Torej imajo vsi že izdelano stališče o tem primeru," je za Dnevnik še povedal Novičev odvetnik.

Noviča v drugo oprostili

Kot je znano, je bil Novič aprila 2017 na ljubljanskem okrožnem sodišču spoznan za krivega Jamnikovega umora in dobil 25 let zapora. Ljubljanski višji sodniki so decembra 2017 pritožbo obrambe zavrnili ter potrdili prvostopenjsko sodbo s 25-letno zaporno kaznijo vred. Do preobrata pa je prišlo lanskega oktobra, ko je vrhovno sodišče obe sodbi razveljavilo in odredilo novo sojenje. Novi senat pod vodstvom Radonjića pa je aprila letos Noviča oprostil.

Zadeva bo zdaj znova v rokah višjih sodnikov, saj se je tožilstvo na sodbo pritožilo. Kot še piše Dnevnik, v primeru, da bi višje sodišče sedanjo sodbo razveljavilo, skorajda ni nobene možnosti, da bi primer dočakal sodni epilog. Primer namreč zastara oktobra prihodnje leto.