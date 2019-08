Novi predsednik uprave SDH postal Gabrijel Škof

Škof se bo s 1. oktobrom v upravi pridružil članoma Boštjanu Kolerju in Andreju Božiču in tako zaokrožil niz nedavnih kadrovskih sprememb v SDH in tudi Družbi za upravljanje terjatev bank.

Uprava SDH bo sicer kmalu spet nepopolna

Kot je po današnji seji nadzornikov še povedala predsednica nadzornega sveta SDH Karmen Dietner, je namreč Božič danes s 1. decembrom podal odstopno izjavo. Ta poteza ni bila pričakovana, a nadzorni svet je odstop sprejel in bo nadaljeval s postopki popolnitve uprave, je dodala.

Predsednica nadzornega sveta SDH Kamren Dietner. Foto: STA

Božič se sicer v medijih omenja kot možen prvi mož nastajajočega državnega turističnega holdinga oz. sklada državnih turističnih naložb. Uradno je v odstopni izjavi zapisal, da je v času svojega mandata v SDH izpeljal določene zastavljene cilje in projekte, sedaj pa se želi posvetiti drugim izzivom. Kam odhaja, Dietnerjeva ni znala povedati.

Kržan je vodenje SDH prevzel z aprilom kot predsednik nadzornega sveta, potem ko se je Glavina z nadzornim svetom dogovorila za predčasen odhod iz uprave. Vodenje nadzornega sveta je medtem prevzela Dietnerjeva. Kdo bo vodil nadzorni svet potem, ko se bo Kržan vrnil med nadzornike, po besedah Dietnerjeve še ni jasno in bodo o tem razpravljali na naslednji seji.

Škof za zdaj redkobeseden

Nadzorni svet SDH se po odhodu Glavine s položaja ni odločil objaviti razpisa za novega predsednika uprave upravljavca državnega premoženja, ampak je kandidate iskal neposredno. Kot je povedala predsednica nadzornega sveta, so izbirali med 38 kandidati. K sodelovanju so jih povabili 10, štirje pa so se uvrstili v ožji izbor.

Foto: Bojan Puhek

Škof, rojen leta 1960 v Ljubljani, je univerzitetni diplomirani pravnik s pravosodnim izpitom. Ima dolgoletne menedžerske izkušnje v zavarovalništvu in dobro pozna tudi portfeljsko upravljanje naložb. "Izbran je bil tudi zaradi osebne predstavitve, s katero nas je prepričal, in zaradi svojega pogleda na strateško upravljanje naložb države," je pojasnila Dietnerjeva.

Škof je izrazil zadovoljstvo, da mu je nadzorni svet podelil mandat za prihodnje štiriletno obdobje. O svoji viziji upravljanja naložb države še ni želel govoriti, saj se mora, kot je pojasnil, najprej podučiti o "tistih zadevah, ki v splošni in strokovni javnosti niso znane".

V pogodbi nima posebnih pogojev ali določil

Izrazil je zadovoljstvo z doseženimi rezultati v Adriatic Slovenici. "Odločil sem se, da grem po skoraj 33 letih dela v zavarovalništvu in vzporedno približno sedmih letih dela v finančnem holdingu v nove izzive," je pojasnil. Na vprašanje, ali pričakuje, da bo svoj mandat zaključil v celoti, pa je odgovoril, da je to potrebno vprašati "tiste, ki me postavljajo".

Na vprašanje novinarjev v zvezi z mnogimi menjavami na čelu SDH je Dietnerjeva zagotovila še, da Škof v pogodbi nima posebnih pogojev ali določil. Pogoji so takšni, kot jih imata druga dva člana uprave, odpravnina v primeru njegovega odhoda je določena "kot v vsaki gospodarski družbi". Božič medtem odhaja brez odpravnine, saj se je za slovo odločil prostovoljno.

V preteklosti je SDH vodil tudi Marko Jazbec. Foto: Ana Kovač

V zvezi s konstantnimi menjavami v upravi in nadzornem svetu SDH je predsednica nadzornega sveta holdinga med drugim dejala še, da "se moramo zavedati, da smo v državni družbi". "Koalicija je sestavljena iz petih strank in seveda so tudi pritiski takšni in drugačni," je dodala in izrazila upanje, da se bodo stvari s prihodom Škofa vendarle umirile.

SDH, ki je bil uradno vzpostavljen junija 2014, so doslej vodili Matej Pirc, zdaj operativni šef DUTB, Marko Jazbec, ki trenutno vodi Savo Re, in Glavina. Slednja je v upravo prišla iz nadzornega sveta in SDH sprva vodila začasno, po njenem odhodu iz uprave pa je holding začasnega vodjo dobil tudi v Kržanu.