Avtorji:
A. Ž., STA

Sobota,
13. 9. 2025,
15.56

Novi predsednik NSi je Jernej Vrtovec

Jernej Vrtovec

Foto: STA

Novoizvoljeni predsednik NSi Jernej Vrtovec, ki je na kongresu prejel 85-odstotno podporo delegatov, se je po izvolitvi zahvalil za zaupanje. Verjame, da mu bo na čelu stranke lažje, če bo ta močna, kar bo mogoče le, če bo enotna. Razvojna koalicija bo koalicija s tistimi, ki so bili "v treh letih levičarske vlade preslišani", je napovedal.

Kongres NSi je na današnjem volilnem kongresu na Polzeli večinsko zaupanje izkazal dosedanjemu podpredsedniku in poslancu Vrtovcu. Podprlo ga je 294 delegatov, njegovega protikandidata Antona Hareja pa 48 delegatov. Štiri glasovnice so bile neveljavne.

Vrtovec je v nagovoru kongresu, ki se mu je zahvalil za izkazano zaupanje, dejal, da se danes njihova pot z novo močjo šele začenja.

Priznal je, da je dediščina NSi velika, a je prepričan, da jim bo s takšno poslansko skupino, kot jo imajo, močnim tajništvom, članstvom in podporniki na volitvah uspel dober rezultat, ki bo prinesel razvojno koalicijo.

Ob vprašanju, kako sam vidi slednjo, je po njegovih besedah pomembno izpostaviti, da se koalicije sklepajo po volitvah. Do tedaj pa bo NSi skrbela za svoj program, vizijo in rezultat, je napovedal. "Razvojna koalicija je koalicija s tistimi, ki so v teh treh letih levičarske vlade preslišani, osovraženi, to so samostojni podjetniki, obrtniki, to so normiranci, to so mala podjetja, to so kmetje. To so vse te skupine, ki jim vlada navija nove in nove davke, jih obremenjuje s papirologijo in birokracijo," je novi prvak NSi še pojasnil svoje videnje razvojne koalicije.

Kongres je danes sicer izvolil tudi člane izvršilnega in nadzornega odbora ter častnega razsodišča stranke.

Podpredsednikov stranke po statutu ne voli kongres, ampak jih imenujejo pozneje.

