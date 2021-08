Novi podatki: število okuženih še naprej narašča

V Sloveniji so v nedeljo opravili 668 PCR-testov na novi koronavirus in ob tem potrdili 46 okužb. Delež pozitivnih testov znaša 6,9 odstotka in je nižji kot dan pred tem, ko je znašal 8,8 odstotka. V primerjavi s preteklo nedeljo so včeraj potrdili 15 okužb več. Tedenski pregled kaže naraščanje okužb.