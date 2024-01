Novela zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju zaključila zakonodajno pot

Novela zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki so jo v DZ vložili v NSi, je zaključila parlamentarni postopek. Na seji odbora DZ za zdravstvo je namreč proti njej glasovalo deset poslancev iz Svobode, SD in Levice, podprlo pa jo je pet opozicijskih poslancev iz NSi in SDS.

Kot je v izjavi za medije pred začetkom odbora povedal predsednik NSi Matej Tonin, bi novela zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju popravila 80. člen obstoječega zakona. S tem bi pacientom na področjih, kjer so čakalne dobe nedopustno dolge, omogočili, da zdravstveno storitev prejmejo kjerkoli, torej tudi pri zasebnikih, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) pa bi storitev plačal po enaki ceni kot v javnem zdravstvenem sistemu. "Na takšen način vsi pridobimo, nenazadnje pridobi tudi ZZZS, ker se bodo bistveno zmanjšali stroški za bolniške," je poudaril Tonin.

Poslanka NSi Vida Čadonič Špelič je na seji odbora za zdravstvo dodala, da so težave v slovenskem zdravstvenem sistemu vsem znane, skrb vzbujajoče pa je, da se kopičijo, rešitev pa ni od nikoder. Ob tem v NSi ne vidijo niti enega koraka, ki bi kazal na to, da je vladajoča koalicija sploh pristopila k spremembi zdravstvenega sistema, je opozorila.

Vlada predlagani dopolnitvi zakona nasprotuje, je povedal državni sekretar na ministrstvu za zdravje Marjan Pintar. "Vlada meni, da tovrstne spremembe ni mogoče izvesti zgolj z dodajanjem dveh odstavkov v 80. členu, saj sta po mnenju vlade določbi nedoločni in dopuščata možnost različnih interpretacij," je dejal. S predlagano dopolnitvijo bi v sistemsko ureditev po njegovih besedah posegli s parcialnimi rešitvami, brez upoštevanja vseh vidikov zdravstvenega varstva v Sloveniji.

Generalna direktorica ZZZS Tatjana Mlakar je med drugim ocenila, da bi uveljavitev predlaganih sprememb lahko pomenila, da bi izvajalci izven javne zdravstvene mreže v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja izvajali zgolj zdravstvene storitve, ki bi jim zagotavljale profit, ob tem pa bi se izogibali stroškovno zahtevnim pacientom.

Podpredsednik Zdravniške zbornice Slovenije Krunoslav Pavlovič je v imenu zbornice poslance prosil, naj predlog zakona podprejo. "S tem boste omogočili, da se pacientom med čakanjem zdravstveno stanje ne bo poslabšalo in preprečili direktne stroške v zdravstvenem sistemu, kot so bolniške, obravnava zapletov, obravnava napredovalnih oblik bolezni zaradi predolgega čakanja v čakalni vrsti. Preprečili boste stroške, kot so odsotnost z dela, iz šole in podobno in nenazadnje boste na ta način preprečili divjo privatizacijo zdravstva, ki se nam obeta," je dejal.

Podpredsednik Zveze organizacij pacientov Slovenije Franci Gerbec je povedal, da v zvezi podpirajo predlog NSi. Ob tem je poudaril, da se zveza zavzema za uvedbo nove zakonske pravice – pravice do zdravljenja. Če pacient v predvidenem roku ne bi dobil zdravstvene storitve, bi lahko zdravljenje poiskal zunaj javne zdravstvene mreže, je pojasnil predlog zveze.

Poslanec Svobode Dean Premik pa je ocenil, da gre pri predlogu NSi za zelo slabo prikrit korak v smeri privatizacije slovenskega zdravstva. Po besedah njegove strankarske kolegice Tamare Kozlovič, sicer tudi predsednice odbora za zdravstvo, število zdravnikov v javni zdravstveni mreži skozi zadnja leta raste. "Ko pa na drugi strani gledaš storilnost teh istih zdravnikov, pa se ni povečala, kot se je število zdravnikov," je ocenila.

"Manjši del zdravnikov, kar me veseli, pravi, da so izgoreli, istočasno pa potem popoldne sodeluje pri zasebnikih ali celo ima svoje zasebne prakse, to je meni nekoliko nasprotujoče," je dodala Kozlovičeva.

Jelka Godec (SDS) je dejala, da predlog novele zakona predstavlja korak naprej v smeri vključitve vseh razpoložljivih kadrov v zdravstvu v zdravljenje ljudi. A ta zakon ni dovolj, treba bi bilo rešiti tudi druge stvari, je dodala.

Ob tem sta tako Godčeva kot poslanec SDS Zvonko Černač na seji spomnila na obljube in časovne zaveze vladajoče koalicije v povezavi z urejanjem razmer v zdravstvu, ki naj doslej še ne bi bile uresničene.

"Leto in pol spremljamo tako imenovano reševanje javnega zdravstvenega sistema z ukrepi, ki so se od prvega do zadnjega vsi izkazali, oprostite, za napačne," je bil kritičen Černač.

Poslanci Levice in SD na seji odbora niso razpravljali.