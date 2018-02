Matej Tonin: Na kavo bom povabil vse, tudi Marjana Šarca #video

Video: Planet TV

"Odločitev je padla. Ni bila lahka, pa ne zato, ker se ne bi želela odpovedati funkciji, ampak ker je vsaka taka odločitev težka in mora nekaj časa zoreti. Vemo, da nas čaka zelo težek izziv in da bo tekma huda in napeta," je dejala zdaj že nekdanja predsednica NSi Ljudmila Novak, ki bo ostala poslanka, namerava pa tudi kandidirati na naslednjih državnozborskih volitvah.

Za svojega naslednika je med drugim dejala, da se je iz kakšne svoje napake veliko naučil. Prepričana je, da Slovenija potrebuje krščansko demokratsko stranko in da bo Tonin s svojo ekipo na volitvah dosegel odličen rezultat.

"Prepričan sem, da si moramo za cilj postaviti Slovenijo, v kateri bomo dobro in prijetno živeli. To pomeni v Sloveniji v kateri bodo za vse veljala enaka pravila in v kateri bodo ljudje od svojega dela in pokojnin dostojno živeli," je povedal Tonin. Novakovo je označil za politično mamo, ki je mlade v stranki spodbujala.

"Pod mojim vodstvom bo Nova Slovenija odprta prav za vse, ki bodo pripravljeni graditi normalno Slovenijo. Pogovarjal se bom z vsemi, tudi političnimi nasprotniki," je izpostavil in dodal: Zdaj je čas za mlajšo generacijo, ki se mora dogovorit, kaj so ključne strateške prioritete do leta 2030.

Na volitvah si želi podvojiti število poslanskih mest, ki jih ima trenutno NSi.

Odstopila štiri mesece pred državnozborskimi volitvami

Predsednica stranke NSi Ljudmila Novak je včeraj na seji sveta stranke odstopila s funkcije. Mesto vršilca dolžnosti predsednika stranke je prevzel Matej Tonin, ki se je Novakovi zahvalil, da stranko prepušča mlajši generaciji. Novakova je odstopila štiri mesece pred državnozborskimi volitvami.

"Strank je veliko, a le eni smo krščanski demokrati. Želim si, da bi to stranko peljali naprej v nove zgodbe," je dejala v svoji zahvali za dolgoletno podporo. "Želim si, da gremo skupaj naprej. Čaka nas odgovorna naloga, sama pa bom še naprej delala za to stranko in krščansko demokracijo v Sloveniji," je še dejala in dodala, da je Tonin sposoben in pošten človek, so sporočili iz stranke.