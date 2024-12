Nova trajnostna liderja sta Irena Fortuna in Marko Lukić

CER Partnerstvo za trajnostno gospodarstvo želi s priznanji Trajnostni lider nagraditi prodorne posameznike, ki s svojimi idejami in dejanji preoblikujejo obstoječe poslovne modele in utirajo pot trajnostnemu razvoju. Poudarjajo, da trajnostno vodenje predstavlja temelj odgovornega poslovanja, medtem ko trajnostni liderji kot vizionarji s svojim pristopom dokazujejo, da je gospodarsko rast mogoče uskladiti z zmanjševanjem vplivov na okolje, izboljševanjem kakovosti življenja in spodbujanjem pozitivnih družbenih sprememb. "V Sloveniji imamo veliko navdihujočih menedžerjev, ki že vrsto let stopajo po poti trajnosti in s svojimi prebojnimi idejami, načinom vodenja in inovacijami spreminjajo našo sedanjost ter oblikujejo trajnostno prihodnost. S priznanji Trajnostni lider želimo izpostaviti njihov doprinos in hkrati motivirati mlade menedžerje, da tudi oni stopijo po poti trajnostnega vodenja," je na 3. Konferenci trajnostnega menedžmenta v Ljubljani izpostavila Ana Struna Bregar, izvršna direktorica CER.

Na razpis so se lahko prijavili posameznice in posamezniki iz različnih gospodarskih sektorjev, podjetij, organizacij, oddelkov ali funkcij, ki spodbujajo pozitivne spremembe na področju trajnostnega razvoja. Strokovna mednarodna komisija je v obeh kategorijah ocenjevala štiri tematske sklope: vodenje in vizijo, navdih in sodelovanje, zavezanost in doseganje rezultatov ter odmik od povprečja.

Med veliki podjetji Fortuna, med srednjimi Lukić

V kategoriji velika podjetja je priznanje Trajnostni lider 2024 prejela Irena Fortuna, strokovna svetovalka na DRI upravljanje investicij, ki je s svojo vizijo in odločnim delovanjem trajnost postavila v ospredje poslovnih strategij in razvoja podjetja. Kot predsednica tehničnega odbora za zgornji ustroj cest in komisije za asfalt je s strateškim vodenjem, vključevanjem deležnikov in uvajanjem inovativnih praks ustvarila temelje za trajnostno infrastrukturo, ki koristi tako okolju kot družbi. Njeno sodelovanje pri uvajanju recikliranih asfaltov, izboljšanju standardov ter razvoju trajnostnih materialov je navdihnilo industrijo in vzpostavilo nove mejnike na področju trajnostne gradnje. Njena vizija, ki združuje tehnološki napredek, trajnostne rešitve in družbeno odgovornost, je presegla meje podjetja ter vplivala na širšo industrijo in zakonodajo. Rezultati njenega dela, vključno s spremembo standardov in uvajanjem trajnostnih praks, dokazujejo njen vodilni položaj pri grajenju trajnostne prihodnosti, ki združuje inovacije, poslovno uspešnost in odgovornost do okolja ter družbe.

Irena Fortuna, strokovna svetovalka na DRI upravljanje investicij Foto: CER Partnerstvo za trajnostno gospodarstvo

"Priznanje je dokaz, da smo na pravi poti. V veselje in ponos mi je, da je bilo naše dosedanje delo prepoznano kot napredek na področju trajnosti v gradbeni panogi. Svoje delo bomo nadaljevali in izboljševali ter širili na vse segmente gradbene panoge. Kot nosilka nagrade bom s svojim delovanjem v tehničnih odborih, v komisiji za asfalt in pri projektih trajnostne gradnje cest združila strokovno znanje, poslovno razumevanje in strateško vodenje. Spodbujala bom sodelavce v naši organizaciji in širše v gradbeni panogi, da sledijo enakim ciljem in s tem pripomoremo k bolj zeleni in trajnostno naravnani družbi," je ob prejemu nagrade izpostavila Fortuna.

V kategoriji mala in srednja podjetja je priznanje Trajnostni lider 2024 prejel Marko Lukić, direktor podjetja Lumar, ki je s svojim inovativnim pristopom postavil nove standarde in trende na področju trajnostne gradnje. S pionirskimi projekti, kot sta prva pasivna in aktivna hiša, ter z razvojem trajnostnih energetskih rešitev je usmeril podjetje Lumar na pot, ki presega zgolj poslovni uspeh in ustvarja širši pozitiven vpliv na okolje in družbo. Kot vodja je s svojo zavezanostjo trajnostnim načelom navdihnil sodelavce, partnerje in širšo javnost. Aktivno je vključil lokalne skupnosti in ključne deležnike ter skozi strateško sodelovanje razvijal in širil najboljše trajnostne prakse. Njegov osebni zgled – od vključevanja trajnosti v vse vidike poslovanja do ozaveščanja o trajnostni gradnji in zelenem prehodu – je spodbudil druge voditelje, da sledijo podobni poti. Rezultati, kot so 50-odstotna rast podjetja v treh letih in preoblikovanje podjetja Lumar v največjega slovenskega proizvajalca montažnih objektov po prihodkih, odražajo ne le poslovno sposobnost Lukića, ampak tudi njegovo predanost grajenju trajnostne prihodnosti, ki koristi širši družbi.

Marko Lukić, direktor podjetja Lumar Foto: CER Partnerstvo za trajnostno gospodarstvo "To priznanje mi osebno pomeni veliko, saj potrjuje, da smo na pravi poti," je povedal Lukić. Dodal je, da pri Lumarju že od samega začetka gradijo na načelih trajnostnega razvoja in rasti. "Priznanje Trajnostni lider 2024 je priznanje naši celotni ekipi, ki vsak dan s predanostjo uresničuje naše vrednote in zastavljene cilje. To je tudi spodbuda, da nadaljujemo inovacije in vlaganja v trajnostnejšo prihodnost za vse. Upam, da bomo z zgledom spodbudili druga podjetja in voditelje, da prepoznajo trajnost kot priložnost in odgovornost. Vsaka pozitivna sprememba in doprinos, ne glede na obseg, prispevata k doseganju ciljev na področju trajnostne preobrazbe," je dejal.

Novi prejemniki certifikata Green Star

CER Partnerstvo za trajnostno gospodarstvo je certifikat Green Star, namenjen spodbujanju trajnostnih načel v poslovanju in podnebnem ukrepanju, prvič podelilo leta 2022. Doslej ga je prejelo že 54 različnih podjetij, številna med njimi že večkrat.

Novi prejemniki prvega trajnostnega certifikata v Sloveniji so: A1 Slovenija, Brusnica, BTC, Corwin, DRI upravljanje investicij, EES sistemi, Fenolit, Generali zavarovalnica, Generali Investments, Gorenjska Banka, Gorenje, Huliot, INES, Itech Group, Kanuf Insulation, Lidl Slovenija, Lon, Lumar, M Sora, Marles, Meja Šentjur, Melavc, Mercator, Mikrografija, Merck, Sharp & Dohme za Slovenijo in Hrvaško, Nomago, Ocean Orchids, OTP banka, Perutnina Ptuj, Plasta, Riko, Smartis, Spar Slovenija, Telekom Slovenije, Telprom, Triglav skladi, Unicredit Banka Slovenija.