Nova smrt v slovenskih gorah: planinec zdrsnil na gori Tošc

Popoldne je pri sestopu z gore Tošc umrl slovenski planinec. Zdrsnil je nekaj sto metrov globoko in umrl na kraju nesreče.

Nesreča se je zgodila okrog 16. ure. Z gore se je planinec spuščal v družbi še dveh planincev, nato pa so zgrešili pot. Umrli planinec je drsel nekaj sto metrov in na kraju umrl.

Teren na kraju je kombinacija suhih trav, ledenih ploskev in skalnih skokov. V intervenciji je posredoval vojaški helikopter, ki je z gore odpeljal tudi druga dva človeka, ki nista bila poškodovana.

Policija: Za v gore so primerne le dereze

Policija ob tem poudarja, da so razmere v gorah še vedno zahtevne, zato je velika nevarnost zdrsov na ledenih in spolzkih podlagah. Zelo nevarne so tudi suhe trave, ki drsijo enako kot led.

"Planinci naj prav tako razlikujejo med derezami in verigicami. Prve so za gore, druge pa bolj za gozdne ceste," dodajajo pri policiji.