Nova pridobitev za Kranjsko Goro

Na območju Kranjske Gore bo od danes vse dni v letu prisotno nujno reševalno vozilo. Tako bo prebivalcem, smučarjem in drugim obiskovalcem ter gostom zagotovljena hitrejša nujna medicinska pomoč. Gre za veliko pridobitev, za katero si je občina prizadevala že dlje časa. Intervencijski čas pa bo zdaj veliko krajši, saj so se reševalci do zdaj morali v Kranjsko Goro pripeljati z Jesenic.