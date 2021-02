Nova pošiljka Pfizerjevega cepiva v Sloveniji že jutri

Konec minulega tedna je Slovenija prejela 2.440 odmerkov cepiva proizvajalca Moderna, in sicer v petek, v soboto pa nato še prvo pošiljko cepiva AstraZeneca, in sicer 9.600 odmerkov. S temi odmerki in odmerki Pfizerjevega cepiva, ki ga pričakujejo v torek, bo potekalo cepljenje v tem tednu, piše STA.

Posvetovalna skupina za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) priporoča, da se cepivo AstraZenece proti covidu-19 uporablja pri osebah, starih med 18 in 64 let, saj je za starejše na voljo premalo podatkov o učinkovitosti cepiva.

Ne glede na to pa se cepljenje s tem cepivom priporoča za cepljenje nepokretnih oseb na domu, in sicer ne glede na starost, saj je to cepivo, za razliko od mRNA cepiv (proizvajalcev Pfizer/BioNTech ter Moderne) stabilnejše in omogoča transport pripravljenega cepiva do mesta cepljenja.

Člani omenjene posvetovalne skupine priporočajo presledek med prvim in drugim odmerkom cepiva AstraZeneca od devet do 12 tednov. Ker zaenkrat ni podatkov o učinkovitosti cepiva pri kroničnih bolnikih, se za cepljenje kroničnih bolnikov zaenkrat bolj priporoča uporaba mRNA cepiv, med drugim navajajo na NIJZ.

Sicer pa bodo po zdajšnjih podatkih NIJZ dobave Pfizerjevega cepiva v tem mesecu sledile še 15. februarja (21.060 odmerkov) in 22. februarja (22.230 odmerkov), kar kaže na to, da se število dobavljenih odmerkov povečuje.

Naslednjo pošiljko Moderninega cepiva pa lahko Slovenija pričakuje 25. februarja, in sicer 14.600 odmerkov, so za STA pojasnili na NIJZ.

Po zadnjih podatkih NIJZ je bilo do vključno nedelje z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 pri nas cepljenih 54.589 oseb, z dvema odmerkoma pa 42.609. Gre sicer za podatke, ki so bili doslej že sporočeni v elektronski register cepljenih oseb.