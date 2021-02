Sporočili, ali je cepivo učinkovito proti tej različici virusa

Poudarili so, da učinka cepiva proti težjemu poteku nove koronavirusne bolezni 19 in hospitalizacijam niso mogli ugotoviti, ker so v kliničnem preizkusu sodelovali zdravi mladi odrasli. Prepričani pa so, da bo cepivo zagotavljalo zaščito tudi pred težjim potekom bolezni, saj sproža nastanek protiteles, povzema STA. V študiji, ki jo bodo objavili v ponedeljek, je sodelovalo več kot dva tisoč ljudi, drugi znanstveniki pa je še niso pregledali.

Cepivo so že začeli prilagajati na novo različico

Izpostavili so še, da so skupaj z oxfordsko univerzo, s katero so razvili cepivo, že začeli cepivo prilagajati tej različici koronavirusa, tako da bi bilo v primeru potrebe na voljo jeseni.

Cepivo je učinkovito proti britanski različici virusa

Oxfordska univerza je sicer v petek sporočila, da je njihovo cepivo učinkovito proti britanski različici novega koronavirusa, ki prevladuje v Veliki Britaniji, vse bolj pa je prisotna tudi v članicah EU, še piše STA.

Po odobritvi v EU so v soboto v več članic, tudi Slovenijo, že prispeli prvi odmerki cepiva AstraZenece.